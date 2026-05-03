Квартири в Україні подорожчають: що буде з цінами та попитом у травні 2026 року

Ринок нерухомості у травні традиційно виходить із зимової паузи. Покупці повертаються до відкладених рішень, але діють значно обережніше, ніж раніше. У 2026 році головним фактором стає не загальний попит, а його якість.

Саме це визначатиме, де ціни зростуть, а де залишаться на місці, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "24 Канал".

Ціни на квартири в новобудовах

Первинний ринок зараз нагадує ювелірні ваги, де забудовники намагаються втримати баланс. Витрати на будівництво та логістику постійно зростають, проте низька купівельна спроможність не дає продавцям сильно розігнатися.

"На первинному ринку я не очікую різких рухів цін. Забудовники зараз у режимі обережної рівноваги: собівартість зростає, але платоспроможний попит не дозволяє агресивно підіймати ціни", — пояснює рієлторка Ірина Луханіна.

Тому в ліквідних проєктах здорожчання складе символічні 2-5%, а ризиковані об'єкти взагалі можуть пропонувати приховані знижки.

Головний тренд — це не дизайнерський ремонт, а здатність будинку "вижити" без централізованих мереж. Автономність стала ключовим фактором при виборі.

"Будинки й квартири з резервним живленням, водою, можливістю працювати під час відключень мають конкурентну перевагу і продаються швидше", — зазначає експертка.

Таке житло не лише має попит, а й часто коштує дорожче, ніж аналогічні варіанти без підготовки до екстремальних умов.

Вартість житла на вторинному ринку

На "вторинці" у травні набагато більше руху, але реальні угоди відбуваються лише там, де власники тверезо дивляться на світ. Квартири з адекватним цінником розлітаються за лічені тижні, тоді як "золоті" об'єкти роками збирають пил у базах оголошень.

Масовий сегмент залишиться стабільним з мінімальним коливанням у 1-3%. Найбільше виграють власники компактних квартир у нових будинках та в хороших локаціях. Старий житловий фонд поступово втрачає позиції, бо покупці більше не хочуть інвестувати у "втомлені" стіни без оновлених комунікацій.

Оренда житла

Ринок оренди у травні традиційно йде вгору. Люди частіше переїжджають, змінюють роботу або повертаються до великих міст. Це може підняти цінники на 5-10%, особливо на однокімнатні та двокімнатні квартири у безпечних районах із гарною транспортною розв'язкою.

"Травень — це не різкий ріст цін. А активація ринку і загострення конкуренції між об'єктами. І в цій конкуренції виграють ті, хто відповідає запиту часу", — підкреслює Луханіна.

Як повідомляли Новини.LIVE, дедалі більше українців, які перебувають в еміграції, довіряють підбір нерухомості своїм близьким, перетворюючи "оглядини" через друзів на сталий тренд. Проте така делегована купівля — це справжнє випробування на міцність: за чужими клопотами, переглядами та суперечками з ріелторами часто ховаються затяжні конфлікти, що спалахують саме в мить підписання угоди.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році на ринку нерухомості відбувся фундаментальний зсув пріоритетів: гонитва за квадратурою поступилася місцем прагматичній ергономіці. Найвищу ліквідність зараз мають об’єкти з вивіреним зонуванням, де кожен сантиметр підпорядкований логіці повсякденного комфорту. Цей запит на продуманість і став тим новим мірилом якості, що сьогодні диктує правила гри для забудовників та інвесторів.