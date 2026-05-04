Квартира за єОселею: що буде, якщо не платити кредит

Власне житло за програмою "єОселя" стало порятунком для тисяч українських родин, але життя непередбачуване. Іноді фінансові труднощі застають зненацька, і щомісячний внесок стає непідйомною ношею.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Sense Bank розповідає, як саме банк реагує на затримку оплати та які механізми захисту чи покарання діють.

Пільговий період за іпотекою під час війни

Станом на травень 2026 року в Україні продовжують діяти норми закону України "Про споживче кредитування" (розділ IV "Прикінцеві та перехідні положення", п.61). Це означає, що поки триває воєнний стан та ще 30 днів після його скасування, банки не мають права "кошмарити" вас штрафами чи пенею.

Тож якщо ви пропустили платіж сьогодні, сума вашого боргу не зростатиме як снігова куля через додаткові санкції. Проте основний борг та відсотки нікуди не зникають — їх все одно доведеться віддати.

Коли ж захисний період закінчиться, банки повернуться до умов договору і за кожен день "прострочки" нараховуватиметься пеня. Її розмір прив’язаний до облікової ставки НБУ — ви платитимете подвійну ставку від суми боргу.

Проте загальний розмір пені не може перевищувати 15% від суми простроченого платежу.

Як працюють штрафи за прострочену іпотеку

Банк починає рахувати дні заборгованості вже наступного робочого дня після дати, вказаної у вашому графіку. Якщо ви мали заплатити 30-го числа, а гроші надійшли лише 6-го, то за ці 6 днів нарахують відсотки.

Наприклад, при боргу в 5 000 грн та обліковій ставці 25%, за тиждень прострочення "накапає" трохи більше 40 гривень. Здається небагато, але якщо сума боргу більша, а термін довший, цифри почнуть лякати.

Наслідки несплати іпотечного кредиту

Найстрашніше у простроченні — це не пеня, а зіпсована кредитна історія. Навіть декілька днів затримки відображаються в реєстрах, і в майбутньому отримати позику буде майже неможливо.

Крім того, при тривалому ігноруванні зобов’язань, банк має право звернутися до суду, щоб стягнути заставне майно.

