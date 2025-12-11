Відео
Головна Ринок нерухомості Купівля квартири — яка площа буде оптимальною для родини

Купівля квартири — яка площа буде оптимальною для родини

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 11:22
Як обрати оптимальну площу квартири для родини — що треба врахувати
Родина у кімнаті. Фото: Freepik

Вибір ідеальної площі квартири — це не просто цифри, це запорука вашого щоденного комфорту, гармонії та майбутнього щастя. Але як же визначити саме ту квадратуру, яка потрібна вашій родині — це питання хвилює багато українців.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як обрати оптимальну площу квартири для родини.

Читайте також:

Коли люди починають шукати квартиру, то часто сперечаються не про район чи ремонт, а про банальне питання: "Скільки метрів нам реально треба?". І в цьому держава дає певний орієнтир.

"Громадяни, які перебувають на квартирному обліку, мають право на не менше ніж 13,65 кв. м житлової площі на одну особу", — зазначено у Житловому кодексі

Це, по суті, норма для соцжитла та обліку. Для приватних покупок вона не зобов’язує ні до чого, але дає відчуття, що менше за ці рамки в повсякденному житті навряд чи буде зручно.

Оптимальна площа квартири для родини

У реальності всі мислять інакше, ніж цифрами з кодексу. Хтось хоче великий загальний простір, комусь важлива окрема кімната для роботи. Тому простіше відштовхуватись від життєвих ситуацій. 

Наприклад, у родині з трьох-чотирьох людей кухня й вітальня часто стають місцем постійних зустрічей, тому 25-30 кв. м тут ніколи не здаються зайвими.

Спальня для дорослих комфортно почувається в межах 15-18 кв. м — більше не завжди потрібно, але менше вже починає тиснути.

З дитячими кімнатами ще цікавіше: одна дитина добре почувається на 12-14 кв. м, а якщо їх двоє, то простір швидко "з’їдається", і 18-20 кв. м виглядають більш реалістично. 

Два санвузли — бажання майже всіх сімей, яке стає вимогою, щойно діти доростають до шкільного віку.

І не варто недооцінювати дрібні метри на кшталт гардеробної. Три-п’ять квадратів інколи рятують від хаосу в кімнатах краще за нові шафи.

У середньому родині з чотирьох осіб зручно в межах 80-100 кв. м. 

Юридичні нюанси купівлі квартири

Коли справа доходить до покупки, важливо не заплутатися в тому, що продається "на папері" і що є насправді. Техпаспорт — документ, на який варто подивитися уважніше. У ньому вказано, де рахують житлову площу, а де загальну.

Житлова — це кімнати. Загальна — все, включно з коридорами, санвузлами й навіть балконами (їх площа, правда, зменшується коефіцієнтами). У різних новобудовах це рахується по-своєму, тому краще не покладатися на слова продавця.

Що варто врахувати при виборі площі

Коли родина думає над "своїм" метражем, зазвичай виходить не один, а кілька факторів:

  • як ви бачите своє життя за декілька років;
  • чи з’явиться потреба в робочому місці або ще одній дитячій;
  • наскільки часто збираєтесь всією сім’єю в одному просторі.

Іноді розумне планування компенсує нестачу квадратів, а інколи — навпаки, квартира велика, а комфорт зникає, бо простір розподілено дивно.

Раніше ми розповідали, які можуть виникнути ризики при купівлі квартири у 2026 році. Також при купівлі квартири варто ретельно перевірити кожен ключовий пункт договору, який має бути максимально прозорим і надійним з юридичної думки.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
