Купівля квартири в новобудові — як у 2026 році мінімізувати ризики при угоді

Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні ринок нерухомості у 2026 році зберігатиме високу активність, але разом із нею — і значні ризики. Контроль за угодами посилений, а девелопери працюють у складних фінансових умовах. Тому покупцю потрібно діяти уважно й передбачливо.

Правильна юридична перевірка — це не пересторога, а реальна необхідність, зазначає адвокат Іван Топор.

Перевірка забудовника та ризики подвійних продажів

Однією з найнебезпечніших пасток залишається можливість подвійного продажу. На первинному ринку досі трапляються випадки, коли інвестор намагається підтвердити своє право через суд, а девелопер у цей час продає ту саму квартиру іншій людині.

"Поки триває суд, новий покупець може не знати про спір, а потім втратити все", — підкреслює Топор.

Щоб не опинитися у такій ситуації, варто перевірити:

судові спори щодо забудовника;

згадки про об’єкт у реєстрі рішень;

наявність гарантій щодо відсутності інших договорів.

Корисно також прописувати умови, які унеможливлюють приховані зобов’язання чи паралельні продажі.

Фінансові ризики та раптові доплати

У 2026 році продовжать діяти ризики вимушених доплат. Зростання собівартості будівництва змушує девелоперів перекладати частину витрат на покупців.

Частою ситуацією є:

вимога доплатити за підвищення собівартості;

погроза розірвання договору у разі відмови;

повернення грошей у старому гривневому еквіваленті.

Особливо уважним має бути той, хто купує права через переуступку — реальна сума угоди може не збігатися з тією, що фіксував забудовник кілька років тому.

Для захисту варто наполягати на прив’язці розрахунків до:

інфляції;

курсу долара;

ринкової індексації.

Це допоможе уникнути непередбачуваних втрат, якщо девелопер розірве договір.

Важливість договорів МОН

Після ухвалення закону про гарантування прав на майбутні об’єкти нерухомості (МОН) забудовники з дозволами після жовтня 2022 року не можуть продавати майнові права. Єдиний законний механізм — договори МОН.

Порушення цих вимог створює ризик, що покупець не зможе оформити право власності після введення будинку в експлуатацію. Девелопери інколи обіцяють замінити договір пізніше, але така модель залишає покупця повністю залежним від доброї волі компанії.

"Інвестор має укладати лише ті договори, що відповідають чинним нормам — це головний елемент безпеки", — зазначає Топор.

Як повідомлялось, в 2026 році на українському ринку первинного житла очікується істотне пожвавлення з позитивною динамікою у більшості регіональних центрів. Незмінний високий інтерес покупців до нових квартир та зростання витрат на будівництво формують стійку тенденцію до подорожчання квадратних метрів.

Також ми розповідали, що придбання житла у новобудові неминуче містить певні ризики, адже навіть найбільші та найсучасніші будівельні проєкти не гарантують повної безпеки коштів. Тому критично важливо перед підписанням ретельно проаналізувати кожен пункт договору.