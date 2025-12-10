Відео
Головна Ринок нерухомості Купівля квартири — які можуть бути ризики при угоді у 2026 році

Купівля квартири — які можуть бути ризики при угоді у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 06:12
Купівля квартири в новобудові — як у 2026 році мінімізувати ризики при угоді
Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні ринок нерухомості у 2026 році зберігатиме високу активність, але разом із нею — і значні ризики. Контроль за угодами посилений, а девелопери працюють у складних фінансових умовах. Тому покупцю потрібно діяти уважно й передбачливо. 

Правильна юридична перевірка — це не пересторога, а реальна необхідність, зазначає адвокат Іван Топор.

Читайте також:

Перевірка забудовника та ризики подвійних продажів

Однією з найнебезпечніших пасток залишається можливість подвійного продажу. На первинному ринку досі трапляються випадки, коли інвестор намагається підтвердити своє право через суд, а девелопер у цей час продає ту саму квартиру іншій людині.

"Поки триває суд, новий покупець може не знати про спір, а потім втратити все", — підкреслює Топор.

Щоб не опинитися у такій ситуації, варто перевірити:

  • судові спори щодо забудовника;
  • згадки про об’єкт у реєстрі рішень;
  • наявність гарантій щодо відсутності інших договорів.

Корисно також прописувати умови, які унеможливлюють приховані зобов’язання чи паралельні продажі.

Фінансові ризики та раптові доплати

У 2026 році продовжать діяти ризики вимушених доплат. Зростання собівартості будівництва змушує девелоперів перекладати частину витрат на покупців.

Частою ситуацією є:

  • вимога доплатити за підвищення собівартості;
  • погроза розірвання договору у разі відмови;
  • повернення грошей у старому гривневому еквіваленті.

Особливо уважним має бути той, хто купує права через переуступку — реальна сума угоди може не збігатися з тією, що фіксував забудовник кілька років тому.

Для захисту варто наполягати на прив’язці розрахунків до:

  • інфляції;
  • курсу долара;
  • ринкової індексації.

Це допоможе уникнути непередбачуваних втрат, якщо девелопер розірве договір.

Важливість договорів МОН

Після ухвалення закону про гарантування прав на майбутні об’єкти нерухомості (МОН) забудовники з дозволами після жовтня 2022 року не можуть продавати майнові права. Єдиний законний механізм — договори МОН.

Порушення цих вимог створює ризик, що покупець не зможе оформити право власності після введення будинку в експлуатацію. Девелопери інколи обіцяють замінити договір пізніше, але така модель залишає покупця повністю залежним від доброї волі компанії.

"Інвестор має укладати лише ті договори, що відповідають чинним нормам — це головний елемент безпеки", — зазначає Топор.

Як повідомлялось, в 2026 році на українському ринку первинного житла очікується істотне пожвавлення з позитивною динамікою у більшості регіональних центрів. Незмінний високий інтерес покупців до нових квартир та зростання витрат на будівництво формують стійку тенденцію до подорожчання квадратних метрів.

Також ми розповідали, що придбання житла у новобудові неминуче містить певні ризики, адже навіть найбільші та найсучасніші будівельні проєкти не гарантують повної безпеки коштів. Тому критично важливо перед підписанням ретельно проаналізувати кожен пункт договору. 

нерухомість документи забудовники купити квартиру юристи
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
