Україна
Покупка квартиры — какая площадь будет оптимальной для семьи

Дата публикации 11 декабря 2025 11:22
Как выбрать оптимальную площадь квартиры для семьи — что нужно учесть
Семья в комнате. Фото: Freepik

Выбор идеальной площади квартиры — это не просто цифры, это залог вашего ежедневного комфорта, гармонии и будущего счастья. Но как же определить именно ту квадратуру, которая нужна вашей семье — этот вопрос волнует многих украинцев.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как выбрать оптимальную площадь квартиры для семьи.

Читайте также:

Когда люди начинают искать квартиру, то часто спорят не о районе или ремонте, а о банальном вопросе: "Сколько метров нам реально надо?". И в этом государство дает определенный ориентир.

"Граждане, состоящие на квартирном учете, имеют право на не менее чем 13,65 кв. м жилой площади на одного человека", — указано в Жилищном кодексе.

Это, по сути, норма для соцжилья и учета. Для частных покупок она не обязывает ни к чему, но дает ощущение, что меньше этих рамок в повседневной жизни вряд ли будет удобно.

Оптимальная площадь квартиры для семьи

В реальности все мыслят иначе, чем цифрами из кодекса. Кто-то хочет большое общее пространство, кому-то важна отдельная комната для работы. Поэтому проще отталкиваться от жизненных ситуаций.

Например, в семье из трех-четырех человек кухня и гостиная часто становятся местом постоянных встреч, поэтому 25-30 кв. м здесь никогда не кажутся лишними.

Спальня для взрослых комфортно чувствует себя в пределах 15-18 кв. м — больше не всегда нужно, но меньше уже начинает давить.

С детскими комнатами еще интереснее: один ребенок хорошо чувствует себя на 12-14 кв. м, а если их двое, то пространство быстро "съедается", и 18-20 кв. м выглядят более реалистично.

Два санузла — желание почти всех семей, которое становится требованием, как только дети дорастают до школьного возраста.

И не стоит недооценивать мелкие метры вроде гардеробной. Три-пять квадратов иногда спасают от хаоса в комнатах лучше новых шкафов.

В среднем семье из четырех человек удобно в пределах 80-100 кв. м.

Юридические нюансы покупки квартиры

Когда дело доходит до покупки, важно не запутаться в том, что продается "на бумаге" и что есть на самом деле. Техпаспорт — документ, на который стоит посмотреть внимательнее. В нем указано, где считают жилую площадь, а где общую.

Жилая — это комнаты. Общая — все, включая коридоры, санузлы и даже балконы (их площадь, правда, уменьшается коэффициентами). В разных новостройках это считается по-своему, поэтому лучше не полагаться на слова продавца.

Что стоит учесть при выборе площади

Когда семья думает над "своим" метражом, обычно получается не один, а несколько факторов:

  • как вы видите свою жизнь через несколько лет;
  • появится ли потребность в рабочем месте или еще одной детской;
  • насколько часто собираетесь всей семьей в одном пространстве.

Иногда разумная планировка компенсирует недостаток квадратов, а иногда — наоборот, квартира большая, а комфорт исчезает, потому что пространство распределено странно.

Ранее мы рассказывали, какие могут возникнуть риски при покупке квартиры в 2026 году. Также при покупке квартиры стоит тщательно проверить каждый ключевой пункт договора, который должен быть максимально прозрачным и надежным с юридической точки зрения.

недвижимость семья жилье купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
