Головна Ринок нерухомості Скільки квадратів житлової площі на людину дозволяє закон

Скільки квадратів житлової площі на людину дозволяє закон

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 14:32
Оновлено: 11:22
Скільки квадратних метрів житлової площі потрібно на одну людину в Україні — що каже закон у 2025 році
Родина у кімнаті. Фото: Freepik

Попри те, що епоха масової приватизації давно позаду, запитання про те, скільки квадратів житлової площі належить кожній людині, залишається актуальним. Це питання визначає, чи може родина претендувати на соціальну допомогу, чи відповідає квартира стандартам для проживання та навіть чи можна отримати субсидію.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, що таке житлова площа і скільки метрів дозволено законом на одну людину.

Що вважається житловою площею квартири

Житлова площа — це не вся квартира, а лише ті кімнати, де мешканці фактично живуть: спальня, дитяча, вітальня. У розрахунок не входять кухня, санвузол, ванна, коридори чи комори.

У 2025 році правила залишаються такими ж, як і раніше: балкони та лоджії не враховують при оцінці житлової площі, хоча вони можуть впливати на ринкову вартість житла.

Соціальна норма житла на одну людину в Україні

Головним орієнтиром є соціальна норма житла, закріплена постановою Кабміну №409 від 6 серпня 2014 року. Саме її використовують при розрахунку субсидій та постановці на квартирний облік.

У 2025 році ці нормативи залишаються чинними:

  • 13,65 кв. м житла — на одну особу;
  • 35,22 кв. м — додатково на сім’ю.

"Якщо площа квартири більша, субсидія обчислюється лише в межах цих показників. Таким чином, навіть власники великих квартир не завжди отримують повну компенсацію за комунальні послуги", — зазначають в Одеському центрі сімейного права.

Який мінімум житлової площі передбачено законом

Згідно з Житловим кодексом, мінімальна житлова площа на одну людину становить 9 кв. м, а загальна — 13,65 кв. м. Це базові норми, що визначають мінімальні стандарти санітарних і соціальних умов проживання.

Такі цифри важливі не лише для розрахунків субсидій. Вони застосовуються при:

  • оформленні права на покращення житлових умов;
  • поділі нерухомості між співвласниками;
  • визначенні права користування під час розлучення;
  • реєстрації права проживання чи виселення.

Норми житла для сімей з дітьми

Розрахунок житлової площі змінюється залежно від складу сім’ї. Якщо діти однієї статі, вони можуть жити в одній кімнаті площею не менше 20 кв. м. Якщо різної статі — кожна дитина має мати окрему кімнату від 15 кв. м.

Отже, сім’я з двома дітьми різної статі повинна мати мінімум 55 кв. м загальної площі, з яких близько 36 кв. м — житлові.

Проте більшість українських родин мають менше, ніж передбачено, що свідчить про невідповідність реальності державним стандартам.

Для чого знати свою житлову норму

Розуміння власної житлової норми допомагає:

  • правильно оформити субсидію;
  • оцінити потребу у додатковому просторі;
  • аргументовано відстоювати свої права у спорах про житло;
  • звертатися до суду чи органів соціального захисту.

Для внутрішньо переміщених осіб ці норми особливо важливі, адже саме на їх основі визначається можливість отримати компенсацію або тимчасове житло.

Як повідомлялось, через війну український ринок нерухомості зазнав докорінних змін, які торкнулися попиту, ціноутворення та інвестиційної привабливості. Частина сегментів завмерла, тоді як інші активно перебудовуються, адаптуючись до нових реалій та переосмисленого уявлення українців про комфортне житло.

Також ми розповідали, що переїзд після продажу житла часто викликає питання щодо термінів, оскільки на практиці ситуація складніша, ніж здається. Хоча інтуїтивно здається, що звільнити квартиру потрібно негайно, законодавство України не встановлює чіткого та обов'язкового строку для виїзду колишнього власника. Це означає, що терміни зазвичай визначаються за домовленістю сторін угоди.

субсидії закон нерухомість житло квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
