Купити квартири у Польщі — як зменшити платіж за іпотекою у 2025 році

Будинки у Вроцлаві. Фото: Freepik

У 2025 році польські власники квартир знову активно шукають способи зменшити свої іпотечні платежі. Після різкого підвищення ставок у 2021-2023 роках багато сімей опинилися під фінансовим тиском. Хоча ставки вже поступово знижуються, банки не завжди поспішають автоматично переглядати умови кредитів.

Саме тому тим, хто хоче придбати квартиру у Польщі, варто діяти самостійно і використовувати всі можливі інструменти для зменшення фінансового навантаження, пише InPoland.

Реклама

Читайте також:

Як впливають ставки WIBOR на іпотеку у Польщі

Ключовим показником для більшості іпотек у Польщі залишається ставка WIBOR, від якої залежить розмір щомісячного платежу. Зниження цього індикатора напряму скорочує суму внеску.

Реклама

"Якщо ваш кредит має змінну ставку, варто перевірити, чи банк оновив розрахунок після останніх змін WIBOR. У разі затримки позичальник має право вимагати перерахунок і навіть часткове повернення переплачених сум", — зазначає видання.

Як домовитися з банком про менший платіж

Переговори з банком часто приносять реальний результат. Якщо ви маєте стабільну історію платежів, можна просити:

Реклама

зменшення маржі банку;

перехід із плаваючої ставки на фіксовану;

перегляд графіка виплат з урахуванням доходів.

Багато установ у Польщі у 2025 році охочіше йдуть на поступки, оскільки конкуренція між банками за клієнтів зросла.

Як працює рефінансування іпотеки у Польщі

Рефінансування — це переведення кредиту до іншого банку з вигіднішими умовами. Такий крок може зменшити платіж на 10-25%. Варто порівняти:

Реклама

відсоткову ставку;

комісію за дострокове погашення;

вартість нового страхування.

Часто рефінансування вигідне навіть з урахуванням одноразових витрат, особливо якщо до завершення кредиту ще кілька років.

Як зменшити платіж за рахунок зміни умов кредиту

Інший шлях — продовження строку кредиту. Це не змінює загальну суму боргу, але знижує розмір щомісячного внеску. Таке рішення особливо корисне, коли потрібно тимчасово зменшити навантаження.

Реклама

Також можна розглянути консолідацію боргів — об’єднання кількох зобов’язань у один кредит із нижчою ставкою.

Як дострокове погашення зменшує загальні витрати

Ще один варіант економії — дострокове часткове погашення. Навіть кілька тисяч злотих можуть суттєво скоротити суму відсотків і прискорити повне закриття боргу.

Реклама

"Зменшити платіж за іпотекою у Польщі — цілком реально, якщо діяти системно. Використовуйте зниження WIBOR, домовляйтеся з банком, аналізуйте пропозиції рефінансування й не забувайте про часткове погашення. Кожен із цих кроків — це не лише економія, а й упевненість у фінансовій стабільності на роки вперед", — констатує видання.

Як повідомлялось, на польському ринку нерухомості відбулися значні зміни: після тривалого зростання цін у більшості великих міст було зафіксовано помітне здешевлення житла.

Реклама

Також ми розповідали, що попри уявну простоту, ночівля на дачі в Польщі регулюється особливими місцевими законами. Як власникам, так і туристам необхідно знати про обмеження щодо максимально дозволеної тривалості перебування та встановлених умов проживання.