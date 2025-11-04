Купить квартиры в Польше — как уменьшить платеж по ипотеке в 2025 году

Дома во Вроцлаве. Фото: Freepik

В 2025 году польские владельцы квартир снова активно ищут способы уменьшить свои ипотечные платежи. После резкого повышения ставок в 2021-2023 годах многие семьи оказались под финансовым давлением. Хотя ставки уже постепенно снижаются, банки не всегда спешат автоматически пересматривать условия кредитов.

Именно поэтому тем, кто хочет приобрести квартиру в Польше, стоит действовать самостоятельно и использовать все возможные инструменты для уменьшения финансовой нагрузки, пишет InPoland.

Как влияют ставки WIBOR на ипотеку в Польше

Ключевым показателем для большинства ипотек в Польше остается ставка WIBOR, от которой зависит размер ежемесячного платежа. Снижение этого индикатора напрямую сокращает сумму взноса.

"Если ваш кредит имеет переменную ставку, стоит проверить, обновил ли банк расчет после последних изменений WIBOR. В случае задержки заемщик имеет право требовать перерасчет и даже частичный возврат переплаченных сумм", — отмечает издание.

Как договориться с банком о меньшем платеже

Переговоры с банком часто приносят реальный результат. Если вы имеете стабильную историю платежей, можно просить:

уменьшения маржи банка;

переход с плавающей ставки на фиксированную;

пересмотр графика выплат с учетом доходов.

Многие учреждения в Польше в 2025 году охотнее идут на уступки, поскольку конкуренция между банками за клиентов возросла.

Как работает рефинансирование ипотеки в Польше

Рефинансирование — это перевод кредита в другой банк с более выгодными условиями. Такой шаг может уменьшить платеж на 10-25%. Стоит сравнить:

процентную ставку;

комиссию за досрочное погашение;

стоимость новой страховки.

Часто рефинансирование выгодно даже с учетом единоразовых расходов, особенно если до завершения кредита еще несколько лет.

Как уменьшить платеж за счет изменения условий кредита

Другой путь — продление срока кредита. Это не меняет общую сумму долга, но снижает размер ежемесячного взноса. Такое решение особенно полезно, когда нужно временно уменьшить нагрузку.

Также можно рассмотреть консолидацию долгов — объединение нескольких обязательств в один кредит с более низкой ставкой.

Как досрочное погашение уменьшает общие расходы

Еще один вариант экономии — досрочное частичное погашение. Даже несколько тысяч злотых могут существенно сократить сумму процентов и ускорить полное закрытие долга.

"Уменьшить платеж по ипотеке в Польше — вполне реально, если действовать системно. Используйте снижение WIBOR, договаривайтесь с банком, анализируйте предложения рефинансирования и не забывайте о частичном погашении. Каждый из этих шагов — это не только экономия, но и уверенность в финансовой стабильности на годы вперед", — констатирует издание.

