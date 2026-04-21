Купити квартиру в Україні можна дешевше: в яких випадках легко отримати знижку

В Україні житло залишається однією з найсерйозніших покупок, де навіть невелика знижка означає відчутну економію. У 2026 році ринок став більш гнучким: продавці частіше йдуть на поступки, але тільки за наявності аргументів. Саме знання ситуацій, коли торг доречний, дозволяє платити менше без ризиків.

Іноді різниця між "дорого" і "вигідно" — це лише правильна стратегія переговорів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на АН The Capital.

Коли вигідніше купити квартиру на вторинному ринку

Вторинне житло у 2026 році стало справжнім "тихим прихистком" для інвесторів. Покупець бачить реальний стан квартири, будинку та району.

Часто ціни на вторинці нижчі, ніж у новобудовах поруч, а заселитися або здати в оренду можна одразу. Це робить такі об’єкти особливо привабливими для тих, хто не хоче чекати.

Коли просити знижку на квартиру при купівлі

Торг — це не соромно, це частина бізнес-процесу. Досвідчені ріелтори виділяють шість ситуацій, коли ви просто зобов’язані просити меншу ціну:

Терміновий продаж. Якщо власнику "горять" гроші через переїзд чи іншу угоду, він легко скине 5-7%. Застояний об’єкт. Якщо оголошення висить понад три місяці, продавець уже морально готовий до поступок. Технічні "косяки". Стара проводка, грибок у кутку або сантехніка часів перебудови — це прямі витрати, які мають вираховуватися з вартості. Нюанси локації. Перший поверх, вікна на галасливе депо або відсутність ліфта у висотці — залізні аргументи. Юридична складність. Наявність багатьох власників або прописаних осіб додає вам клопоту, за який треба платити менше. Живі гроші. Готовність вийти на угоду завтра з повною сумою на руках — найкращий аргумент для знижки.

На чому не можна економити при виборі житла

Економія виправдана лише під час переговорів. Перевірка документів, оцінка технічного стану та аналіз локації — критично важливі. Помилки на цих етапах можуть коштувати значно більше, ніж будь-яка отримана знижка.

Також не варто вестися на аномально низьку ціну в сумнівних районах або в будинках з критичним зносом комунікацій — адже ви купуєте не лише квадратні метри, а й спокій на найближчі десятиліття.

Що варто врахувати при купівлі квартири на вторинці

Вибір квартири на вторинному ринку України диктується не естетикою інтер’єру, а витривалістю інженерного "скелета" будівлі, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

У 2026 році критично важливо оцінювати стан мереж, адже старі комунікації часто не витримують сучасних навантажень від безлічі побутової техніки.

"Квартири в будинках, які в експлуатації більше 15 років — я би взагалі на них не дивилась", — радить експертка.

Такий підхід зумовлений технічним зносом систем, ремонт яких після цього терміну стає фінансово виснажливим. Окрім внутрішніх труб, варто зважати і на зовнішню інфраструктуру, оскільки, за словами Берещак, "інженерні комунікації будинку — це одне питання, інженерні комунікації району — це вже друге питання".

Навіть найдорожчий ремонт не врятує від проблем, якщо районні магістралі закладені ще минулого століття і постійно потребують аварійних розкопок.

