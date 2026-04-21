Купить квартиру в Украине можно дешевле: в каких случаях легко получить скидку

Мужчина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине жилье остается одной из самых серьезных покупок, где даже небольшая скидка означает ощутимую экономию. В 2026 году рынок стал более гибким: продавцы чаще идут на уступки, но только при наличии аргументов. Именно знание ситуаций, когда торг уместен, позволяет платить меньше без рисков.

Иногда разница между "дорого" и "выгодно" — это лишь правильная стратегия переговоров.

Когда выгоднее купить квартиру на вторичном рынке

Вторичное жилье в 2026 году стало настоящим "тихим убежищем" для инвесторов. Покупатель видит реальное состояние квартиры, дома и района.

Часто цены на вторичке ниже, чем в новостройках рядом, а заселиться или сдать в аренду можно сразу. Это делает такие объекты особенно привлекательными для тех, кто не хочет ждать.

Когда просить скидку на квартиру при покупке

Торг — это не стыдно, это часть бизнес-процесса. Опытные риелторы выделяют шесть ситуаций, когда вы просто обязаны просить меньшую цену:

Читайте также:

Срочная продажа. Если владельцу "горят" деньги из-за переезда или другой сделки, он легко сбросит 5-7%. Застойный объект. Если объявление висит больше трех месяцев, продавец уже морально готов к уступкам. Технические "косяки". Старая проводка, грибок в углу или сантехника времен перестройки — это прямые расходы, которые должны вычитаться из стоимости. Нюансы локации. Первый этаж, окна на шумное депо или отсутствие лифта в высотке — железные аргументы. Юридическая сложность. Наличие многих собственников или прописанных лиц добавляет вам хлопот, за которые надо платить меньше. Живые деньги. Готовность выйти на сделку завтра с полной суммой на руках - лучший аргумент для скидки.

На чем нельзя экономить при выборе жилья

Экономия оправдана только во время переговоров. Проверка документов, оценка технического состояния и анализ локации — критически важны. Ошибки на этих этапах могут стоить значительно больше, чем любая полученная скидка.

Также не стоит вестись на аномально низкую цену в сомнительных районах или в домах с критическим износом коммуникаций — ведь вы покупаете не только квадратные метры, но и спокойствие на ближайшие десятилетия.

Что стоит учесть при покупке квартиры на вторичке

Выбор квартиры на вторичном рынке Украины диктуется не эстетикой интерьера, а выносливостью инженерного "скелета" здания, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

В 2026 году критически важно оценивать состояние сетей, ведь старые коммуникации часто не выдерживают современных нагрузок от множества бытовой техники.

"Квартиры в домах, которые в эксплуатации более 15 лет — я бы вообще на них не смотрела", — советует эксперт.

Такой подход обусловлен техническим износом систем, ремонт которых после этого срока становится финансово изнурительным. Кроме внутренних труб, стоит учитывать и внешнюю инфраструктуру, поскольку, по словам Берещак, "инженерные коммуникации дома — это один вопрос, инженерные коммуникации района — это уже второй вопрос".

Даже самый дорогой ремонт не спасет от проблем, если районные магистрали заложены еще в прошлом веке и постоянно нуждаются в аварийных раскопках.

