Рынок недвижимости Покупка квартиры в Украине: 6 случаев, когда можно просить скидку

Покупка квартиры в Украине: 6 случаев, когда можно просить скидку

Дата публикации 21 апреля 2026 11:22
Купить квартиру в Украине можно дешевле: в каких случаях легко получить скидку
Мужчина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине жилье остается одной из самых серьезных покупок, где даже небольшая скидка означает ощутимую экономию. В 2026 году рынок стал более гибким: продавцы чаще идут на уступки, но только при наличии аргументов. Именно знание ситуаций, когда торг уместен, позволяет платить меньше без рисков.

Иногда разница между "дорого" и "выгодно" — это лишь правильная стратегия переговоров, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АН The Capital.

Когда выгоднее купить квартиру на вторичном рынке

Вторичное жилье в 2026 году стало настоящим "тихим убежищем" для инвесторов. Покупатель видит реальное состояние квартиры, дома и района.

Часто цены на вторичке ниже, чем в новостройках рядом, а заселиться или сдать в аренду можно сразу. Это делает такие объекты особенно привлекательными для тех, кто не хочет ждать.

Когда просить скидку на квартиру при покупке

Торг — это не стыдно, это часть бизнес-процесса. Опытные риелторы выделяют шесть ситуаций, когда вы просто обязаны просить меньшую цену:

Читайте также:
  1. Срочная продажа. Если владельцу "горят" деньги из-за переезда или другой сделки, он легко сбросит 5-7%.
  2. Застойный объект. Если объявление висит больше трех месяцев, продавец уже морально готов к уступкам.
  3. Технические "косяки". Старая проводка, грибок в углу или сантехника времен перестройки — это прямые расходы, которые должны вычитаться из стоимости.
  4. Нюансы локации. Первый этаж, окна на шумное депо или отсутствие лифта в высотке — железные аргументы.
  5. Юридическая сложность. Наличие многих собственников или прописанных лиц добавляет вам хлопот, за которые надо платить меньше.
  6. Живые деньги. Готовность выйти на сделку завтра с полной суммой на руках - лучший аргумент для скидки.

На чем нельзя экономить при выборе жилья

Экономия оправдана только во время переговоров. Проверка документов, оценка технического состояния и анализ локации — критически важны. Ошибки на этих этапах могут стоить значительно больше, чем любая полученная скидка.

Также не стоит вестись на аномально низкую цену в сомнительных районах или в домах с критическим износом коммуникаций — ведь вы покупаете не только квадратные метры, но и спокойствие на ближайшие десятилетия.

Что стоит учесть при покупке квартиры на вторичке

Выбор квартиры на вторичном рынке Украины диктуется не эстетикой интерьера, а выносливостью инженерного "скелета" здания, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

В 2026 году критически важно оценивать состояние сетей, ведь старые коммуникации часто не выдерживают современных нагрузок от множества бытовой техники.

"Квартиры в домах, которые в эксплуатации более 15 лет — я бы вообще на них не смотрела", — советует эксперт.

Такой подход обусловлен техническим износом систем, ремонт которых после этого срока становится финансово изнурительным. Кроме внутренних труб, стоит учитывать и внешнюю инфраструктуру, поскольку, по словам Берещак, "инженерные коммуникации дома — это один вопрос, инженерные коммуникации района — это уже второй вопрос".

Даже самый дорогой ремонт не спасет от проблем, если районные магистрали заложены еще в прошлом веке и постоянно нуждаются в аварийных раскопках.

Как сообщали Новини.LIVE, вокруг финансового мониторинга операций с недвижимостью в последнее время распространилось немало слухов, сеющих панику среди покупателей и специалистов рынка. Однако разговоры о "тотальном контроле" и чрезмерных ограничениях преувеличены, ведь на самом деле процедуры вполне прозрачны и прогнозируемы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что покупка недвижимости в Украине остается делом с высокими рисками, где обычная выписка из реестра не дает стопроцентных гарантий. Настоящие угрозы часто кроются в юридическом "прошлом" квартиры, которое способно всплыть спустя годы и лишить вас права собственности. Только глубокая проверка истории объекта поможет избежать потери денег и жилья в будущем.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
