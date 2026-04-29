Купівля квартири в Польщі: що потрібно знати українцям у 2026 році

Чоловік з коробкою та будинок у Польщі. Фото: Patryk Ogorzałek, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Польща залишається одним із найстабільніших напрямків для українців, які планують переїзд або інвестування. Попит на оренду тут зростає, а разом із ним і ціни на житло. Це підштовхує багатьох замислитися над купівлею власної квартири.

Водночас без розуміння ринку можна легко переплатити або втратити частину прибутку, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Вечірній Київ".

Первинний чи вторинний ринок

Вибір між новобудовою та вторинкою у 2026 році залежить від вашого терпіння. Купуючи житло від забудовника на етапі фундаменту, ви суттєво економите, але готуйтеся чекати на ключі 1-2 роки та вкласти чимало в ремонт "під ключ".

Вторинний ринок приваблює можливістю заїхати одразу. Проте пам’ятайте: старі будинки часто мають високий czynsz (адмінплата), а от сучасні ЖК будуються за новими енергостандартами, що значно економить ваші гроші на опаленні взимку.

Ціни на квартири у Польщі

Локація досі вирішує все. Варшава, Краків та Вроцлав залишаються лідерами за темпами зростання вартості метра. Якщо ваша мета — пасивний дохід, дивіться на райони з новими гілками метро або великими бізнес-центрами.

Читайте також:

У 2026 році оренда приносить стабільні 6-8% річних, але лише там, де є розвинена інфраструктура. Менші міста, як-от Гданськ чи Познань, пропонують нижчий поріг входу, що ідеально підходить для першої покупки.

Кредит на житло в Польщі для українців

Отримати іпотеку сьогодні реально, але банк ретельно перевірить вашу легальність. Вам знадобиться карта побиту (бажано сталого або резидента), номер PESEL та офіційний дохід у злотих.

Зверніть увагу на додаткові витрати: на вторинному ринку податок PCC становить 2%, плюс послуги нотаріуса та перекладача. Загалом закладайте ще 5-7% від вартості об'єкта на супутні витрати, щоб фінальна сума не стала для вас сюрпризом.

Як проходить купівля квартири в польщі

Процес зазвичай складається з кількох етапів. Спочатку обирається об’єкт і перевіряються документи. Далі підписується попередній договір і вноситься завдаток. Завершальний етап це нотаріальна угода та реєстрація права власності. Для оформлення знадобляться паспорт, номер PESEL і підтвердження походження коштів.

Якщо ви купуєте саме квартиру (самостійне житлове приміщення), дозвіл зазвичай не потрібен. А от купівля будинку або квартири у прикордонній зоні потребує паперової тяганини, яка може тривати до пів року.

Перед підписанням обов’язково перевірте "книгу вечисту" (rejestr wieczystoksięgowy), щоб переконатися, що на житлі немає боргів або обтяжень.

Як повідомляли Новини.LIVE, розуміння тонкощів польського ринку нерухомості позбавить вас від багатьох неприємних сюрпризів під час пошуку квартири. Варто заздалегідь з'ясувати, чим старі кам’яниці відрізняються від типових панельних багатоповерхівок, адже від цього вибору залежатиме не лише ваш затишок, а й щомісячні рахунки.

Також Новини.LIVE розповідали, що оренда житла у великих польських містах часто приховує фінансову пастку під назвою "чинш", через яку реальні витрати зростають на 500-900 злотих порівняно з ціною в оголошенні. Новачкам важливо одразу з’ясувати склад цього платежу, адже залежно від власника та типу будинку він може охоплювати кардинально різні послуги.