Покупка квартиры в Польше: что нужно знать украинцам в 2026 году

Польша остается одним из самых стабильных направлений для украинцев, которые планируют переезд или инвестирование. Спрос на аренду здесь растет, а вместе с ним и цены на жилье. Это подталкивает многих задуматься над покупкой собственной квартиры.

При этом без понимания рынка можно легко переплатить или потерять часть прибыли.

Первичный или вторичный рынок

Выбор между новостройкой и вторичкой в 2026 году зависит от вашего терпения. Покупая жилье от застройщика на этапе фундамента, вы существенно экономите, но готовьтесь ждать ключи 1-2 года и вложить немало в ремонт "под ключ".

Вторичный рынок привлекает возможностью заехать сразу. Однако помните: старые дома часто имеют высокий czynsz (админплата), а вот современные ЖК строятся по новым энергостандартам, что значительно экономит ваши деньги на отоплении зимой.

Цены на квартиры в Польше

Локация до сих пор решает все. Варшава, Краков и Вроцлав остаются лидерами по темпам роста стоимости метра. Если ваша цель — пассивный доход, смотрите на районы с новыми ветками метро или крупными бизнес-центрами.

В 2026 году аренда приносит стабильные 6-8% годовых, но только там, где есть развитая инфраструктура. Меньшие города, например Гданьск или Познань, предлагают более низкий порог входа, что идеально подходит для первой покупки.

Кредит на жилье в Польше для украинцев

Получить ипотеку сегодня реально, но банк тщательно проверит вашу легальность. Вам понадобится карта побыту (желательно постоянного или резидента), номер PESEL и официальный доход в злотых.

Обратите внимание на дополнительные расходы: на вторичном рынке налог PCC составляет 2%, плюс услуги нотариуса и переводчика. В общем закладывайте еще 5-7% от стоимости объекта на сопутствующие расходы, чтоб финальная сумма не стала для вас сюрпризом.

Как проходит покупка квартиры в Польше

Процесс обычно состоит из нескольких этапов. Сначала выбирается объект и проверяются документы. Далее подписывается предварительный договор и вносится задаток. Завершающий этап это нотариальная сделка и регистрация права собственности. Для оформления понадобятся паспорт, номер PESEL и подтверждение происхождения средств.

Если вы покупаете именно квартиру (самостоятельное жилое помещение), разрешение обычно не требуется. А вот покупка дома или квартиры в приграничной зоне требует бумажной волокиты, которая может длиться до полугода.

Перед подписанием обязательно проверьте "книгу вечисту" (rejestr wieczystoksięgowy), чтобы убедиться, что на жилье нет долгов или обременений.

Как сообщали Новини.LIVE, понимание тонкостей польского рынка недвижимости избавит вас от многих неприятных сюрпризов во время поиска квартиры. Стоит заранее выяснить, чем старые каменицы отличаются от типичных панельных многоэтажек, ведь от этого выбора будет зависеть не только ваш уют, но и ежемесячные счета.

Также Новини.LIVE рассказывали, что аренда жилья в крупных польских городах часто скрывает финансовую ловушку под названием "чинш", из-за которой реальные расходы растут на 500-900 злотых по сравнению с ценой в объявлении. Новичкам важно сразу выяснить состав этого платежа, ведь в зависимости от владельца и типа дома он может охватывать кардинально разные услуги.