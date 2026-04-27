Попит змістився остаточно: за яким плануванням квартир полюють покупці в Україні

Ринок житла у 2026 році остаточно змінив правила гри. Покупці більше не женуться за метрами, натомість оцінюють функціональність простору. Найшвидше продаються ті квартири, які дають відчуття логіки та комфорту з першого перегляду.

І саме тут сформувався новий стандарт, який визначає попит, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дослідження компанії "Інтергал-Буд".

Які квартири продаються найшвидше

У структурі попиту на первинному ринку житла домінують квартири з європлануванням — їх частка вже сягає 60-70%, а в окремих проєктах перевищує 75%. У масовому сегменті це фактично стало нормою. Покупці обирають не більшу площу, а продумане зонування: кухня-вітальня, окремі спальні та мінімум зайвих коридорів.

Попит формувався поступово: від близько 38% у 2022 році до понад 60% у 2025-му, і зростання продовжилося у 2026 році.

Ключовий фактор — економіка простору. За оцінками аналітиків, такі квартири дають на 15-20% більше корисної площі при тих самих метрах. Коефіцієнт ефективності перевищує 85% проти 65–70% у старих плануваннях.

"Класичні планування з довгими коридорами стають економічно невигідними. Сьогодні покупець оцінює сценарій життя, який дає квартира, а не просто площу", — пояснює комерційна директорка Інтергал-Буд Олена Рижова.

Як зміни в єОселі вплинули на попит житла

Одним із головних рушіїв ринку стали оновлені правила державної іпотеки "єОселі". У лютому 2026 року нормативи площі стали ще суворішими, що фактично змусило покупців рахувати кожен сантиметр.

Тепер сім'я з двох осіб може розраховувати на пільговий кредит для житла площею 52,5 кв. м. Кожен "зайвий" метр понад ліміт доводиться оплачувати самостійно і без пільг, що робить величезні квартири економічно недоцільними.

У таких жорстких рамках європланування виявилося справжнім порятунком. Воно дозволяє розмістити повноцінну вітальню та окрему спальню там, де раніше ледве поміщалася "одиничка" старого зразка.

Які квартири обирають покупці різного віку

Вибір житла сьогодні чітко розділений за віком та потребами. Молодь до 40 років масово обирає "євродвійки" площею до 60 кв. м. Головна мета — житло для себе, а не інвестиція.

Більш досвідчені покупці дивляться в бік ергономічних дво- або трикімнатних квартир (65-85 кв. м), , де важливі приватність і чітке зонування для сім’ї.

"Простора кухня-вітальня, окремі спальні, мінімум коридорів, продумане зонування — це вже не додаткова перевага, а базова вимога", — підкреслює Рижова.

Квартири з великими коридорами, ізольованими кухнями та "мертвими" зонами швидко випадають з інтересу. Вони програють ще на етапі перегляду, навіть якщо мають більшу площу.

Чи буде дефіцит квартир у 2027 році

Пропозиція не встигає за попитом. Справді продуманих квартир, де враховано логіку руху мешканців та функціональність кожної ніші, не так багато — лише кожна сьома пропозиція відповідає суворим критеріям сучасного європланування.

Девелопери прогнозують, що до кінця 2026 року дефіцит готового якісного житла лише посилиться.

Як повідомляли Новини.LIVE, дворівневі квартири дедалі частіше обирають ті, хто мріє про власний будинок, але не готовий покидати межі мегаполіса. Це вдале поєднання простору та приватності, яке зараз переживає чергову хвилю популярності серед містян. Проте, щоб таке житло справді стало комфортним, варто заздалегідь зважити всі технічні нюанси та побутові особливості планування.

Також Новини.LIVE розповідали, що купівля квартири в Україні залишається серйозною фінансовою операцією, де навіть невеликий дисконт здатен зберегти значну суму. На сучасному ринку продавці дедалі частіше готові поступатися в ціні, проте успіх угоди залежить від вашої здатності вчасно розгледіти привід для торгу.