Покупка недвижимости в Украине через родственников: как работает договор на услуги

В 2026 году покупка жилья в Украине через знакомых стала привычной практикой. Многие украинцы находятся за границей и делегируют поиск квартиры друзьям или родственникам. Они ходят на просмотры, общаются с риелторами, тратят время. Но на финальном этапе часто возникают конфликты.

Причина — отсутствие правильно оформленных отношений, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Игоря Бузовского.

"В 2026 году уже никого не удивишь тем, что покупатель фактически отсутствует, а все действия выполняют другие лица. Именно здесь и появляется ключевая проблема - кто на самом деле является клиентом", — говорит он.

Договор на услуги при покупке недвижимости

Когда риелтор работает с родственником или другом покупателя, часто нет прямого договора с тем, кто платит. В результате:

формальный участник не является заказчиком услуги;

реальный покупатель не подписывал никаких документов;

представитель не имеет юридических полномочий.

"Потом наступает момент, когда квартиру уже приобрели, а комиссию никто не платит... Тот родственник или друг не является заказчиком услуги и не является стороной договора, а тот, кто якобы клиент — на самом деле не клиент, ведь квартиру искал не себе", — отмечает Бузовский.

Как оформить договор на услуги правильно

Чтобы избежать споров, адвокат советует сразу заложить юридическую защиту:

заключать договор с реальным покупателем даже дистанционно;

использовать доверенность для представителя;

четко прописывать, для кого именно подбирается жилье;

фиксировать каждый показ в письменных актах;

определять момент выполнения обязательств через факт покупки;

заранее согласовывать, кто платит комиссию.

Если эти условия не выполнены, доказать что-то в суде почти невозможно.

"Если не выполнить такие действия, то в суде делать нечего", — подчеркивает Бузовский, добавляя, что даже простая договоренность между знакомыми может обернуться финансовыми потерями.

Как сообщали Новини.LIVE, жилой сектор окончательно отказался от культа лишних квадратов в пользу продуманной эргономики. Ликвидность недвижимости зависит не от площади, а от интуитивной планировки, которая создает мгновенный эффект уюта. Именно этот акцент на рациональности стал ключевым критерием выбора для современного покупателя.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026-м финмониторинг окончательно превратился в неотъемлемый этап купли-продажи квадратных метров, из-за чего рынок завалили официальными требованиями по легализации работы. Теперь от риелторов и юристов ждут не просто бумажной отчетности, а полноценного перехода в "цифру" с придирчивым подтверждением каждой гривны, которую покупатель вкладывает в объект.