Продаж квартири: які існують ризики для власника після отримання авансу

Чоловік достає гривні з конверту. Фото: Новини.LIVE

Під час продажу нерухомості отримання авансу, на перший погляд, здається хорошим сигналом: покупець підтвердив наміри, угода рухається вперед. Проте на практиці саме цей етап часто стає джерелом ризиків для власника. Адже в Україні збільшується кількість спорів через попередні домовленості.

Особливо це стосується випадків, коли сторони обмежуються простим письмовим документом, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Ігоря Бузовського.

"Щасливий продавець взяв аванс та пішов готуватися до угоди… Але не все так однозначно!" — зазначає правник.

Головна проблема — юридична слабкість більшості "договорів про наміри". Якщо документ укладений без нотаріуса, він часто не створює реальних зобов’язань.

"Такий договір в простій письмовій формі є нікчемним за законом", — наголошує Бузовський.

Читайте також:

Це означає:

покупець може відмовитися без штрафів;

аванс доведеться повернути;

суд, як правило, стає на бік покупця.

Ризики для продавця

Іноді аванс використовують як інструмент психологічного тиску. Покупець нібито "забронював" об'єкт, але продовжує моніторити ринок.

"У покупця інші плани — ніякої паузи в пошуку, шукаємо далі найкращий варіант", — зазначає експерт.

У результаті власник опиняється в підвішеному стані: квартира "заброньована", але гарантій продажу немає.

Фінансовий ризик полягає не лише у поверненні коштів. Часто покупець починає тиснути на продавця, вимагаючи знижку.

"Така юридична невизначеність дозволяє качати власника на нижчу ціну", — зазначає Бузовський.

Особливо це критично, якщо продавець поспішає і вже відмовив іншим покупцям.

Як захиститись при продажу квартири

Щоб мінімізувати ризики, адвокат радить дотримуватись кількох правил:

укладати договір у нотаріальній формі;

чітко прописувати штрафи та строки;

не знімати об’єкт з продажу без гарантій;

не погоджуватись на символічний аванс.

Адже аванс не є гарантією угоди, а лише проміжним етапом із підвищеними ризиками. Найбільша помилка — сприймати його як завершений результат, підкреслює Бузовський. Без належного оформлення саме продавець часто опиняється у слабшій позиції та змушений іти на невигідні умови.

Що ще варто знати українцям

Пошук ідеального моменту для придбання житла вже не обмежується лише календарем, адже у 2026 році пріоритети змістилися в бік особистої фінансової стратегії, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Попри те, що літо традиційно вабить знижками від девелоперів, а зима дозволяє спокійніше торгуватися через низьку конкуренцію, ринок став значно гнучкішим.

Експертка зауважує, що прив’язка до сезонів поступово втрачає сенс.

"Я б не відштовхувалася від місяців, коли краще купувати квартиру. Бо будівельний цикл — він тривалий", — зазначила Берещак.

Саме тому набагато важливіше оцінювати власну готовність до угоди та стадію готовності самого об'єкта.

"Правильний момент — це не лише про місяць, а про готовність купувати, що робить індивідуальний розрахунок значно ефективнішим за очікування певної дати", — каже експертка.

За її словами, вигідна інвестиція зараз залежить не від погоди за вікном, а від уміння вчасно розгледіти перспективний лот.

Як повідомляли Новини.LIVE, придбання житла вважається остаточним лише після внесення даних до реєстру речових прав, адже саме цей крок дає змогу вільно розпоряджатися майном. Хоча сама процедура реєстрації є стандартною, підсумкова вартість послуг зазвичай залежить від обраної терміновості та супутніх зборів.

Також Новини.LIVE розповідали, що купівля нерухомості в Україні залишається справою з високими ризиками, де звичайна довідка з реєстру не дає стовідсоткових гарантій. Справжні загрози часто криються в юридичному "минулому" об'єкта, яке здатне випливти на поверхню через багато років. Без глибокої перевірки історії майна новий власник ризикує втратити і гроші, і право на житло.