Україна
Купівля квартири з колекторським минулим — коли можна лишитися житла

Купівля квартири з колекторським минулим — коли можна лишитися житла

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 06:12
Купівля квартири з колекторським минулим — коли може призвести до втрати нерухомості
Жінка з документами. Фото: Freepik

Купівля квартири з колекторським минулим може здаватися безпечною, якщо продавцем є фізична особа і документи виглядають "чистими". Однак судова практика доводить інше: навіть добросовісний покупець ризикує залишитися без житла і без будь-якої компенсації. 

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на адвоката Ігоря Бузовського.

Читайте також:

Купівля квартири з колекторським минулим

За словами адвоката, одна з типових історій виглядає майже ідеально. Людина купує квартиру для власного проживання, робить ремонт і певний час спокійно живе. Аж раптом отримує позов про витребування майна.

"Добросовісний дядько купив собі квартиру для власного проживання, зробив ремонт та жив певний час. І тут йому прилітає позов про те, що квартиру у нього забирають", — розповідає Бузовський.

Чому суд може забрати квартиру

Як з’ясувалося у суді, квартира мала складну історію. Колись її купили в іпотеку, банк збанкрутував, борг кілька разів перепродували, а згодом право власності оформили колектори. При цьому ключові дії відбувалися з порушеннями закону.

"Переоформлення квартири на колекторів відбувалось в період дії мораторію, та ще і з прописаною дитиною. Це прямо заборонено Законом", — наголошує адвокат.

Саме ці обставини дали змогу першому власнику виграти суд, а останній покупець втратив житло без компенсації.

Перевірка квартири перед купівлею

Бузовський підкреслює: кількість перепродажів не має значення. Крайнім майже завжди залишається останній власник, навіть якщо він діяв добросовісно.

Перед купівлею варто обов’язково перевірити в Google:

  • реєстраційний номер квартири;
  • точну адресу об’єкта;
  • ПІБ власника.

Також корисно перевіряти РНОКПП власника, серію та номер паспорта.

"Іноді Гугл знає набагато більше, аніж написано в документах", — зауважує адвокат.

Ризики купівлі проблемної нерухомості

Історія з колекторським минулим може включати аукціони, суди, спроби виселення сімей з дітьми та інші сигнали небезпеки. Якщо їх проігнорувати, навіть ідеально оформлений договір не захистить від втрати житла.

Як перевірити забудовника перед купівлею квартири

Рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповіла, що за останні роки в Києві накопичилася значна кількість проблемних і заморожених житлових комплексів. Саме тому, за її словами, купівля житла на первинному ринку завжди супроводжується певними ризиками.

"Основних з них кілька: це відсутність дозвільних документів, судові спори щодо землі, порушення містобудівних норм, фінансова неспроможність девелопера, затримки введення будинку в експлуатацію", — пояснила експертка.

За її словами, є багато випадків, коли люди, спокусившись на низьку ціну, не перевіряють документи забудовника. І, відповідно, або втрачають кошти, або багато років чекають на добудову своєї квартири.

Раніше ми розповідали, хто може втратити право власності на нерухомість у лютому 2026 року. А також, кого мають права виселити з житла.

нерухомість колектори купити квартиру власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
