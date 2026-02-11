Купівля квартири з колекторським минулим — коли може призвести до втрати нерухомості

Жінка з документами. Фото: Freepik

Купівля квартири з колекторським минулим може здаватися безпечною, якщо продавцем є фізична особа і документи виглядають "чистими". Однак судова практика доводить інше: навіть добросовісний покупець ризикує залишитися без житла і без будь-якої компенсації.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на адвоката Ігоря Бузовського.

Купівля квартири з колекторським минулим

За словами адвоката, одна з типових історій виглядає майже ідеально. Людина купує квартиру для власного проживання, робить ремонт і певний час спокійно живе. Аж раптом отримує позов про витребування майна.

"Добросовісний дядько купив собі квартиру для власного проживання, зробив ремонт та жив певний час. І тут йому прилітає позов про те, що квартиру у нього забирають", — розповідає Бузовський.

Чому суд може забрати квартиру

Як з’ясувалося у суді, квартира мала складну історію. Колись її купили в іпотеку, банк збанкрутував, борг кілька разів перепродували, а згодом право власності оформили колектори. При цьому ключові дії відбувалися з порушеннями закону.

"Переоформлення квартири на колекторів відбувалось в період дії мораторію, та ще і з прописаною дитиною. Це прямо заборонено Законом", — наголошує адвокат.

Саме ці обставини дали змогу першому власнику виграти суд, а останній покупець втратив житло без компенсації.

Перевірка квартири перед купівлею

Бузовський підкреслює: кількість перепродажів не має значення. Крайнім майже завжди залишається останній власник, навіть якщо він діяв добросовісно.

Перед купівлею варто обов’язково перевірити в Google:

реєстраційний номер квартири;

точну адресу об’єкта;

ПІБ власника.

Також корисно перевіряти РНОКПП власника, серію та номер паспорта.

"Іноді Гугл знає набагато більше, аніж написано в документах", — зауважує адвокат.

Ризики купівлі проблемної нерухомості

Історія з колекторським минулим може включати аукціони, суди, спроби виселення сімей з дітьми та інші сигнали небезпеки. Якщо їх проігнорувати, навіть ідеально оформлений договір не захистить від втрати житла.

Як перевірити забудовника перед купівлею квартири

Рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповіла, що за останні роки в Києві накопичилася значна кількість проблемних і заморожених житлових комплексів. Саме тому, за її словами, купівля житла на первинному ринку завжди супроводжується певними ризиками.

"Основних з них кілька: це відсутність дозвільних документів, судові спори щодо землі, порушення містобудівних норм, фінансова неспроможність девелопера, затримки введення будинку в експлуатацію", — пояснила експертка.

За її словами, є багато випадків, коли люди, спокусившись на низьку ціну, не перевіряють документи забудовника. І, відповідно, або втрачають кошти, або багато років чекають на добудову своєї квартири.

