Право власності на нерухомість — хто може втратити у лютому 2026 року

В Україні приватна власність традиційно сприймається як гарантована та недоторканна. Однак правове поле у 2026 році стало жорсткішим. Закон прямо передбачає ситуації, коли квартира або будинок можуть бути примусово вилучені, навіть якщо це єдине житло.

Найпоширеніший сценарій втрати нерухомості у лютому 2026 року — це накопичення боргів. Згідно зі статтею 48 Закону України "Про виконавче провадження", виконавець не може просто так прийти і забрати дім.

І мова не лише про банківську іпотеку. Системні борги за "комірне" також можуть виставити вашу квартиру на аукціон.

Спочатку шукають гроші на рахунках або рухоме майно (авто, техніку). Але якщо цього замало, закон дозволяє звернути стягнення на нерухомість.

Важливий поріг: стягнення на єдине житло можливе лише тоді, коли сума боргу перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати. У лютому 2026 року це вже серйозна сума (орієнтовно понад 170-180 тис. грн), проте вона накопичується швидше, ніж здається, якщо роками ігнорувати рахунки та суди.

Конфіскація майна та санкційні механізми

Окрім боргів, зараз активно працюють ще два потужні інструменти:

Санкційний механізм. Якщо є бодай натяк на зв'язок власника з країною-агресором або спробу приховати активи через підставних осіб, майно вилучається за прискореною процедурою. Державна необхідність. Стаття 353 Цивільного кодексу України дозволяє примусове відчуження майна для потреб держави (наприклад, під стратегічне будівництво чи відбудову).

Тут закон гарантує повну компенсацію вартості, але диявол криється в деталях оцінки — власнику треба тримати руку на пульсі, щоб не отримати "копійки" замість ринкової ціни.

Реєстри та помилки, які коштують майна

Найбільша вразливість сьогодні у тих, чиє право власності зафіксоване лише на папері до 2013 року. Якщо ваших даних немає в Державному реєстрі речових прав, для цифрової системи ви — "невидимка". Це ідеальний грунт для рейдерів та шахрайських схем.

Оцифрувати документи зараз — це не бюрократична примха, а ваш головний страховий поліс.

Раніше ми розповідали, як припинити право власності на нерухомість у 2026 році. А також, кого не можуть виселити з житла.