Купівля нерухомості в Європі — де найбільші податки при укладанні угод

Попит на європейську нерухомість залишається високим, але купівля житла стає дедалі складнішим завданням. Причина — не лише зростання цін, а й збільшення податкового навантаження.

Як пише Idealista із посиланням на дослідження Financial Times, податки та збори можуть підняти реальну вартість угоди на десятки тисяч євро, навіть у випадках, коли житло коштує відносно недорого.

Податки на купівлю житла в Європі зросли

Європейський ринок нерухомості сьогодні демонструє рекордні податкові ставки. Найвищі податки на купівлю житла зафіксовані в Іспанії та Бельгії:

Іспанія: від 6% до 11% залежно від регіону;

Бельгія: до 12,5%, але з пільгами у Брюсселі та Фландрії.

Навіть за наявності податкових знижок покупець житла вартістю 300 000 євро може віддати понад 30 000 євро лише державі.

"Для багатьох це стає бар’єром до власної нерухомості, особливо для молодих сімей та іноземних інвесторів", — пише видання.

Де податки на нерухомість найвищі в Європі

П’ятірка країн із найбільшим податковим тиском виглядає так:

Іспанія — до 11%;

Бельгія — 12,5%;

Велика Британія — до 12%;

Італія — 5,5%;

Нідерланди — 5,2%.

У Німеччині середня ставка — близько 5%, тоді як у Швейцарії податок на купівлю нерухомості взагалі відсутній. Така політика приваблює іноземних інвесторів і стимулює ринок.

Податки при купівлі житла в основних європейських країнах. Графіка: Idealista

Як змінюється податкове навантаження всередині країн

Навіть у межах однієї держави ставки податків можуть суттєво відрізнятися.

У Великій Британії, наприклад:

перше житло до 300 000 фунтів не оподатковується;

для другого житла вартістю понад 1,5 млн фунтів гербовий збір може сягати 17%.

Подібна різниця між регіонами створює дисбаланс на ринку — покупці все частіше шукають варіанти у менш податково навантажених регіонах.

Скільки коштують додаткові збори при купівлі житла

Купівля будинку або квартири — це не лише податки. До витрат додаються:

нотаріальні послуги (особливо дорогі в Німеччині та Італії);

реєстраційні збори;

комісії рієлторів, які у Франції сягають 8% і часто сплачуються покупцем.

Такі додаткові витрати суттєво підвищують кінцеву суму угоди, змушуючи інвесторів рахувати кожен крок.

Як податки впливають на європейський ринок нерухомості

Аналітики зазначають, що високі податки уповільнюють активність на ринку. Потенційні інвестори або відкладають купівлю, або шукають прибутковіші варіанти оренди.

З одного боку, податкова політика поповнює бюджети держав, з іншого — стримує розвиток житлового сектору.

У таких умовах купівля житла перетворюється на фінансовий квест, де важливо знати законодавчі нюанси кожної країни. Без ретельного аналізу витрат навіть вигідна пропозиція може стати непосильним тягарем.

Чому купівля житла в Європі стане ще складнішою

Експерти прогнозують, що у найближчі роки податковий тиск лише посилиться. Європейські уряди шукають нові способи наповнення бюджетів, і нерухомість залишається одним із головних інструментів.

Для інвесторів це означає необхідність ретельнішого планування угод та пошуку країн із прозорішою податковою системою. Європейський ринок нерухомості знову розділяється — між тими, хто може дозволити собі платити більше, і тими, хто змушений відмовитися від мрії про власний дім.

