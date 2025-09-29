Одна з країн ЄС змінить умови купівлі нерухомості іноземцями — деталі

Купівля житла іноземцями — одна з країн ЄС посилить контроль
Кіпр здавна вважався привабливим місцем для інвесторів у нерухомість та комерційні об’єкти. Проте сьогодні ця тенденція отримала новий вимір: обсяги купівель іноземців виявилися значно більшими, ніж показує офіційна статистика.
Аудиторська служба Кіпру у своєму останньому звіті прямо закликала до радикальних змін у контролі за угодами, повідомляє видання Philenews.
Статистика купівлі нерухомості на Кіпрі
За підрахунками влади, у 2024 році понад 60% операцій здійснили самі громадяни Кіпру, 12% — жителі інших країн ЄС і лише 27% — інвестори з третіх країн.
Водночас аудитори наполягають, що ця картина неповна. Реальні показники іноземної присутності на ринку значно вищі, адже покупці використовують прогалини у законодавстві.
Схеми придбання нерухомості іноземцями на Кіпрі
Експерти виокремили кілька найпоширеніших методів обходу офіційної статистики:
- реєстрація компаній на Кіпрі з фактичним іноземним контролем;
- договори уступки прав власності, які приховують реальних покупців;
- використання номінальних осіб у документах.
Такі схеми ускладнюють перевірку та дозволяють великим групам іноземних інвесторів скуповувати житло без прозорої звітності.
Хто є основними іноземними інвесторами у нерухомість Кіпру
Дані за столицю Нікосію показують строкату картину: найбільш активні китайські та ліванські інвестори — по 16%. На другому місці росіяни — 14%, далі ізраїльтяни — 10%, сирійці — 6% та єгиптяни — 5%.
Британці та українці мають по 4% ринку. Така концентрація демонструє високий інтерес із боку країн поза межами ЄС.
Пропозиції щодо обмеження іноземних інвестицій у нерухомість
Генеральний аудитор Кіпру пропонує низку рішень, які могли б зробити ринок більш прозорим:
- ліміти на кількість об’єктів для одного іноземця;
- перевірка джерел фінансування та майнового стану;
- вимога про відсутність судимостей;
- жорсткі критерії для покупців з третіх країн.
Такі кроки, на його думку, зменшать тіньовий сегмент та підвищать довіру до ринку.
Вимоги експертів щодо прозорості угод з нерухомістю
Кіпрський інститут демографічної та міграційної політики також наголошує на системних проблемах. Серед їхніх рекомендацій — декларування кінцевих бенефіціарів, створення єдиного реєстру угод, заборона непрозорих корпоративних структур та введення географічних квот.
Також пропонується прогресивне оподаткування іноземців з країн поза ЄС та державні програми підтримки молодих місцевих покупців.
Майбутнє ринку нерухомості Кіпру
Дискусія про іноземні інвестиції у житло на Кіпрі вже вийшла за межі професійних кіл.
"Перед урядом постає дилема: як зберегти вигоду від капіталу з-за кордону і водночас гарантувати доступність житла для місцевих. Від рішень, які ухвалять найближчим часом, залежить стабільність ринку та соціальна рівновага у країні", — пише видання.
Як повідомлялось, Болгарія стає привабливим ринком нерухомості для іноземців, включно з українцями, завдяки нижчим цінам порівняно з більшістю країн ЄС. При цьому якість житла в країні постійно поліпшується, наближаючись до європейських стандартів.
Також ми розповідали, що Польща планує значні зміни у сфері короткострокової оренди житла. Ці нові правила стосуватимуться всіх, хто здає квартири через такі платформи, як Airbnb чи Booking, і покликані впорядкувати ринок та підвищити його прозорість.
Читайте Новини.LIVE!