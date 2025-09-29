Одна з країн ЄС змінить умови купівлі нерухомості іноземцями — деталі

Вілла на Кіпрі. Фото: hamptons-international.com

Кіпр здавна вважався привабливим місцем для інвесторів у нерухомість та комерційні об’єкти. Проте сьогодні ця тенденція отримала новий вимір: обсяги купівель іноземців виявилися значно більшими, ніж показує офіційна статистика.

Аудиторська служба Кіпру у своєму останньому звіті прямо закликала до радикальних змін у контролі за угодами, повідомляє видання Philenews.

Статистика купівлі нерухомості на Кіпрі

За підрахунками влади, у 2024 році понад 60% операцій здійснили самі громадяни Кіпру, 12% — жителі інших країн ЄС і лише 27% — інвестори з третіх країн.

Водночас аудитори наполягають, що ця картина неповна. Реальні показники іноземної присутності на ринку значно вищі, адже покупці використовують прогалини у законодавстві.

Схеми придбання нерухомості іноземцями на Кіпрі

Експерти виокремили кілька найпоширеніших методів обходу офіційної статистики:

реєстрація компаній на Кіпрі з фактичним іноземним контролем;

договори уступки прав власності, які приховують реальних покупців;

використання номінальних осіб у документах.

Такі схеми ускладнюють перевірку та дозволяють великим групам іноземних інвесторів скуповувати житло без прозорої звітності.

Хто є основними іноземними інвесторами у нерухомість Кіпру

Дані за столицю Нікосію показують строкату картину: найбільш активні китайські та ліванські інвестори — по 16%. На другому місці росіяни — 14%, далі ізраїльтяни — 10%, сирійці — 6% та єгиптяни — 5%.

Британці та українці мають по 4% ринку. Така концентрація демонструє високий інтерес із боку країн поза межами ЄС.

Пропозиції щодо обмеження іноземних інвестицій у нерухомість

Генеральний аудитор Кіпру пропонує низку рішень, які могли б зробити ринок більш прозорим:

ліміти на кількість об’єктів для одного іноземця;

перевірка джерел фінансування та майнового стану;

вимога про відсутність судимостей;

жорсткі критерії для покупців з третіх країн.

Такі кроки, на його думку, зменшать тіньовий сегмент та підвищать довіру до ринку.

Вимоги експертів щодо прозорості угод з нерухомістю

Кіпрський інститут демографічної та міграційної політики також наголошує на системних проблемах. Серед їхніх рекомендацій — декларування кінцевих бенефіціарів, створення єдиного реєстру угод, заборона непрозорих корпоративних структур та введення географічних квот.

Також пропонується прогресивне оподаткування іноземців з країн поза ЄС та державні програми підтримки молодих місцевих покупців.

Майбутнє ринку нерухомості Кіпру

Дискусія про іноземні інвестиції у житло на Кіпрі вже вийшла за межі професійних кіл.

"Перед урядом постає дилема: як зберегти вигоду від капіталу з-за кордону і водночас гарантувати доступність житла для місцевих. Від рішень, які ухвалять найближчим часом, залежить стабільність ринку та соціальна рівновага у країні", — пише видання.

