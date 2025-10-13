Покупка недвижимости в Европе — где самые большие налоги при заключении сделок

Дома в Праге. Фото: Freepik

Спрос на европейскую недвижимость остается высоким, но покупка жилья становится все более сложной задачей. Причина — не только рост цен, но и увеличение налоговой нагрузки.

Как пишет Idealista со ссылкой на исследование Financial Times, налоги и сборы могут поднять реальную стоимость сделки на десятки тысяч евро, даже в случаях, когда жилье стоит относительно недорого.

Налоги на покупку жилья в Европе выросли

Европейский рынок недвижимости сегодня демонстрирует рекордные налоговые ставки. Самые высокие налоги на покупку жилья зафиксированы в Испании и Бельгии:

Испания: от 6% до 11% в зависимости от региона;

Бельгия: до 12,5%, но со льготами в Брюсселе и Фландрии.

Даже при наличии налоговых скидок покупатель жилья стоимостью 300 000 евро может отдать более 30 000 евро только государству.

"Для многих это становится барьером к собственной недвижимости, особенно для молодых семей и иностранных инвесторов", — пишет издание.

Где налоги на недвижимость самые высокие в Европе

Пятерка стран с наибольшим налоговым давлением выглядит так:

Испания — до 11%;

Бельгия — 12,5%;

Великобритания — до 12%;

Италия — 5,5%;

Нидерланды — 5,2%.

В Германии средняя ставка — около 5%, тогда как в Швейцарии налог на покупку недвижимости вообще отсутствует. Такая политика привлекает иностранных инвесторов и стимулирует рынок.

Налоги при покупке жилья в основных европейских странах. Графика: Idealista

Как меняется налоговая нагрузка внутри стран

Даже в пределах одного государства ставки налогов могут существенно отличаться.

В Великобритании, например:

первое жилье до 300 000 фунтов не облагается налогом;

для второго жилья стоимостью более 1,5 млн фунтов гербовый сбор может достигать 17%.

Подобная разница между регионами создает дисбаланс на рынке — покупатели все чаще ищут варианты в менее налогово нагруженных регионах.

Сколько стоят дополнительные сборы при покупке жилья

Покупка дома или квартиры — это не только налоги. К расходам добавляются:

нотариальные услуги (особенно дорогие в Германии и Италии);

регистрационные сборы;

комиссии риелторов, которые во Франции достигают 8% и часто оплачиваются покупателем.

Такие дополнительные расходы существенно повышают конечную сумму сделки, заставляя инвесторов считать каждый шаг.

Как налоги влияют на европейский рынок недвижимости

Аналитики отмечают, что высокие налоги замедляют активность на рынке. Потенциальные инвесторы либо откладывают покупку, либо ищут более прибыльные варианты аренды.

С одной стороны, налоговая политика пополняет бюджеты государств, с другой — сдерживает развитие жилищного сектора.

В таких условиях покупка жилья превращается в финансовый квест, где важно знать законодательные нюансы каждой страны. Без тщательного анализа расходов даже выгодное предложение может стать непосильным бременем.

Почему покупка жилья в Европе станет еще сложнее

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы налоговое давление только усилится. Европейские правительства ищут новые способы наполнения бюджетов, и недвижимость остается одним из главных инструментов.

Для инвесторов это означает необходимость более тщательного планирования сделок и поиска стран с более прозрачной налоговой системой. Европейский рынок недвижимости снова разделяется — между теми, кто может позволить себе платить больше, и теми, кто вынужден отказаться от мечты о собственном доме.

