Компенсації на купівлю житла для ВПО — що зараз пропонує держава

Чоловік та жінка з коробкою. Фото: Freepik

Проблема власного житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) залишається однією з найгостріших в Україні. Після років життя у тимчасових помешканнях держава поступово розширює можливості для купівлі житла за пільговими умовами.

Зараз основними інструментами підтримки є програма "єОселя", компенсаційний механізм від Міністерства соціальної політики та регіональні програми, повідомляють в "Укрфінжитлі".

Реклама

Читайте також:

Які умови програми "єОселя" для ВПО

"єОселя" — це державна іпотечна програма, створена для різних категорій українців, зокрема для ВПО. Вона передбачає доступний кредит на купівлю квартири або будинку з низькою відсотковою ставкою.

Умови програми для ВПО:

іпотека під 7% протягом перших 10 років;

10% — на наступні 10 років;

житло має бути не старше 20 років.

За словами представників "Укрфінжитла", на програму можуть податись усі, хто має активний статус ВПО, навіть якщо вони подаються на "єОселю" за іншою категорією.

Наприклад, військовий, який одночасно має статус ВПО, може отримати іпотеку під 3-6% за військовими умовами, а також державну компенсацію від Мінсоцполітики. Це дозволяє комбінувати кілька джерел підтримки.

Компенсація від Мінсоцполітики для купівлі житла ВПО

Додаткову допомогу надає Міністерство соціальної політики, яке компенсує частину витрат для ВПО, що беруть участь у програмі "єОселя" або купують житло самостійно.

Умови компенсації:

70% першого внеску, але не більше 30% від вартості житла, якщо ціна не перевищує 2 млн грн;

70% щомісячного платежу протягом року (до 150 тис. грн загалом);

до 40 тис. грн на супутні витрати — страхування, комісії, оцінку.

Ця підтримка значно зменшує фінансове навантаження на переселенців.

"ВПО отримують реальний шанс вийти з оренди та стати власниками житла", — зазначають в "Укрфінжитлі".

Регіональні програми підтримки ВПО при купівлі житла

Крім загальнодержавних механізмів, діють місцеві програми компенсацій, які дозволяють отримати додаткову допомогу. Її можуть надавати:

органи місцевого самоврядування;

роботодавці;

громадські чи благодійні організації.

Форми підтримки — це компенсація частини першого внеску, відсоткової ставки або частини кредиту.

"У Закарпатській, Львівській, Полтавській, Чернівецькій областях та від Сіверодонецької міської ради діють програми саме для ВПО. Додаткова компенсація може надаватись не лише на рік, а на триваліший термін, визначений договором", — розповіла начальниці управління розвитку продуктів "Укрфінжитла" Надія Агре.

Загалом в Україні функціонує 11 регіональних програм, п’ять із яких спрямовані саме на підтримку переселенців. Їх можна поєднувати з державною компенсацією від Мінсоцполітики — це суттєво підвищує доступність житла.

За офіційними даними, понад 2500 внутрішньо переміщених осіб уже придбали житло за програмою "єОселя". Держава розраховує, що з розширенням фінансування та залученням місцевих бюджетів кількість учасників суттєво зросте.

Як повідомлялось, для участі у програмі необхідно з'ясувати, які квартири відповідають усім вимогам єОселі та можуть бути придбані.

Також в Україні стартував державний експеримент, що забезпечує безоплатне проживання маломобільним ВПО. Ця ініціатива є важливою підтримкою для тих, хто через тривале лікування чи догляд втратив житло і має обмежені можливості пересування.