Компенсации на покупку жилья для ВПЛ — что сейчас предлагает государство

Мужчина и женщина с коробкой. Фото: Freepik

Проблема собственного жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) остается одной из самых острых в Украине. После лет жизни во временных помещениях государство постепенно расширяет возможности для покупки жилья на льготных условиях.

Сейчас основными инструментами поддержки является программа "єОселя", компенсационный механизм от Министерства социальной политики и региональные программы, сообщают в "Укрфинжилье".

Какие условия программы "єОселя" для ВПЛ

"єОселя" — это государственная ипотечная программа, созданная для различных категорий украинцев, в частности для ВПЛ. Она предусматривает доступный кредит на покупку квартиры или дома с низкой процентной ставкой.

Условия программы для ВПЛ:

ипотека под 7% в течение первых 10 лет;

10% — на следующие 10 лет;

жилье должно быть не старше 20 лет.

По словам представителей "Укрфинжитла", на программу могут податься все, кто имеет активный статус ВПЛ, даже если они подаются на "еОселю" по другой категории.

Например, военный, который одновременно имеет статус ВПЛ, может получить ипотеку под 3-6% по военным условиям, а также государственную компенсацию от Минсоцполитики. Это позволяет комбинировать несколько источников поддержки.

Компенсация от Минсоцполитики для покупки жилья ВПЛ

Дополнительную помощь оказывает Министерство социальной политики, которое компенсирует часть расходов для ВПЛ, участвующих в программе "єОселя" или покупающих жилье самостоятельно.

Условия компенсации:

70% первого взноса, но не более 30% от стоимости жилья, если цена не превышает 2 млн грн;

70% ежемесячного платежа в течение года (до 150 тыс. грн в целом);

до 40 тыс. грн на сопутствующие расходы — страхование, комиссии, оценку.

Эта поддержка значительно уменьшает финансовую нагрузку на переселенцев.

"ВПЛ получают реальный шанс выйти из аренды и стать владельцами жилья", — отмечают в "Укрфинжилье".

Региональные программы поддержки ВПЛ при покупке жилья

Кроме общегосударственных механизмов, действуют местные программы компенсаций, которые позволяют получить дополнительную помощь. Ее могут предоставлять:

органы местного самоуправления;

работодатели;

общественные или благотворительные организации.

Формы поддержки — это компенсация части первого взноса, процентной ставки или части кредита.

"В Закарпатской, Львовской, Полтавской, Черновицкой областях и от Северодонецкого городского совета действуют программы именно для ВПЛ. Дополнительная компенсация может предоставляться не только на год, а на более длительный срок, определенный договором", — рассказала начальницы управления развития продуктов "Укрфинжитла" Надежда Агре.

Всего в Украине функционирует 11 региональных программ, пять из которых направлены именно на поддержку переселенцев. Их можно сочетать с государственной компенсацией от Минсоцполитики — это существенно повышает доступность жилья.

По официальным данным, более 2500 внутренне перемещенных лиц уже приобрели жилье по программе "єОселя". Государство рассчитывает, что с расширением финансирования и привлечением местных бюджетов количество участников существенно возрастет.

Как сообщалось, для участия в программе необходимо выяснить, какие квартиры соответствуют всем требованиям єОсели и могут быть приобретены.

Также в Украине стартовал государственный эксперимент, обеспечивающий бесплатное проживание маломобильным ВПО. Эта инициатива является важной поддержкой для тех, кто из-за длительного лечения или уход потерял жилье и имеет ограниченные возможности передвижения.