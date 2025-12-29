Куплена у шлюбі квартира — кому належить насправді та як ділиться при розлученні

Люди з документами. Фото: Freepik

Питання поділу житла після погіршення сімейних відносин залишається одним із найконфліктніших. Багато хто помилково вважає, що якщо квартира оформлена на одного з подружжя, то саме він і є єдиним власником. Але судова практика доводить протилежне.

Верховний Суд ще раз підтвердив: вирішальне значення мають не записи в реєстрі, а реальні обставини купівлі майна, пише "Судово-юридична газета".

Оформлення квартири у шлюбі

Згідно з сімейним законодавством, усе майно, набуте під час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю. Це правило діє автоматично, доки одна зі сторін не доведе інше належними доказами.

Сам факт державної реєстрації квартири на ім’я чоловіка або дружини не змінює правового режиму такого житла.

Чи вважається квартира спільною власністю подружжя

У справі №199/8806/23 подружжя перебувало у шлюбі з 2010 року та придбало квартиру у Дніпрі у 2020 році. Житло було оформлене на чоловіка, однак під час укладення договору купівлі-продажу дружина надала письмову згоду, де прямо зазначила, що кошти є спільними і майно купується в інтересах сім’ї. Саме цей документ став ключовим доказом у справі.

У суді чоловік намагався довести, що квартира належить тільки йому. Проте Верховний Суд був непохитним і судді звернули увагу на такі обставини:

Презумпція спільності. Якщо купили у шлюбі — майно спільне, поки не доведено протилежне. Власноруч підписана згода. Коли чоловік брав згоду дружини на купівлю, він фактично визнав, що кошти — їхні спільні. Спроба "передумати" через кілька років після конфлікту в очах суду виглядає непереконливо.

Суд підкреслив: якщо подружжя зафіксувало домовленість про спільність майна в момент купівлі, то це і є вирішальним фактором. Жодні маніпуляції з фактами після розлучення вже не допоможуть.

Апеляційний суд визнав за дружиною право на половину квартири, а Верховний Суд залишив це рішення без змін.

Як уточнив Новини.LIVE юрист Олег Козляк, у разі смерті одного з подружжя спочатку визначається його половина у спільному майні. Саме вона входить до складу спадщини й передається спадкоємцям.

"У контексті спадкування це працює так: якщо один із подружжя помирає, спочатку виділяється його половина у спільному майні. Лише ця частина передається спадкоємцям — за законом або за заповітом", — пояснює юрист.

Друга половина залишається за живим чоловіком або дружиною і не успадковується.

Зазначимо, хоча спільне проживання без реєстрації відносин стає дедалі популярнішим, воно не гарантує партнерам того рівня правової безпеки, який надає офіційний шлюб.

Також ми розповідали, який саме документ підтверджує право власності на нерухомість.