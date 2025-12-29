Купленная в браке квартира — кому принадлежит на самом деле и как делится при разводе

Люди с документами. Фото: Freepik

Вопрос раздела жилья после ухудшения семейных отношений остается одним из самых конфликтных. Многие ошибочно полагают, что если квартира оформлена на одного из супругов, то именно он и является единственным собственником. Но судебная практика доказывает обратное.

Верховный Суд еще раз подтвердил: решающее значение имеют не записи в реестре, а реальные обстоятельства покупки имущества, пишет "Судебно-юридическая газета".

Оформление квартиры в браке

Согласно семейному законодательству, все имущество, приобретенное во время брака, считается общей совместной собственностью. Это правило действует автоматически, пока одна из сторон не докажет иное надлежащими доказательствами.

Сам факт государственной регистрации квартиры на имя мужа или жены не меняет правового режима такого жилья.

Считается ли квартира общей собственностью супругов

В деле №199/8806/23 супруги находились в браке с 2010 года и приобрели квартиру в Днепре в 2020 году. Жилье было оформлено на мужа, однако при заключении договора купли-продажи жена предоставила письменное согласие, где прямо отметила, что средства являются общими и имущество приобретается в интересах семьи. Именно этот документ стал ключевым доказательством по делу.

В суде мужчина пытался доказать, что квартира принадлежит только ему. Однако Верховный Суд был непреклонен и судьи обратили внимание на следующие обстоятельства:

Презумпция общности. Если купили в браке — имущество общее, пока не доказано обратное. Собственноручно подписанное согласие. Когда муж брал согласие жены на покупку, он фактически признал, что средства — их общие. Попытка "передумать" через несколько лет после конфликта в глазах суда выглядит неубедительно.

Суд подчеркнул: если супруги зафиксировали договоренность о совместности имущества в момент покупки, то это и является решающим фактором. Никакие манипуляции с фактами после развода уже не помогут.

Апелляционный суд признал за женой право на половину квартиры, а Верховный Суд оставил это решение без изменений.

Как уточнил Новини.LIVE юрист Олег Козляк, в случае смерти одного из супругов сначала определяется его половина в общем имуществе. Именно она входит в состав наследства и передается наследникам.

"В контексте наследования это работает так: если один из супругов умирает, сначала выделяется его половина в общем имуществе. Только эта часть передается наследникам — по закону или по завещанию", — объясняет юрист.

Вторая половина остается за живым мужем или женой и не наследуется.

Отметим, хотя совместное проживание без регистрации отношений становится все популярнее, оно не гарантирует партнерам того уровня правовой безопасности, который предоставляет официальный брак.

Также мы рассказывали, какой именно документ подтверждает право собственности на недвижимость.