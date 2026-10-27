Багатоквартирний будинок в Києві. Фото: Новини.LIVE

На ринку нерухомості України змінюється кількість квартир, виставлених на продаж: в Одесі за рік пропозиція зросла на 32%, тоді як у Києві скоротилася на 4%, а в Івано-Франківську — на 27%. Водночас ціни рухаються по-різному: у столиці двокімнатні квартири дешевшають, а у Франківську житло помітно дорожчає.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані ЛУН.

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Де в Україні змінилася кількість квартир на продаж

Кількість квартир на продаж в Україні за рік. Фото: ЛУН

У вересні 2026 ро ку в Києві було на 4% менше оголошень про продаж квартир, ніж у вересні 2025-го. В Одесі за цей самий період пропозиція, навпаки, збільшилася на 32%. За останній місяць у столиці кількість оголошень скоротилася на 2%, а в Одесі зросла на 2%.

Ще помітніше річне скорочення зафіксували в Івано-Франківську — на 27%. Водночас у Львові оголошень про продаж квартир побільшало на 8%, у Дніпрі — на 5%, а в Ужгороді — на 4%.

Скорочення пропозиції не обов'язково означає, що всі квартири знайшли покупців. На статистику впливають рішення власників щодо продажу чи оренди, попит на житло та поява нових об'єктів на ринку.

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Кількість квартир на продаж у Києві за кількістю кімнат. Фото: ЛУН

У столиці найбільше скоротилася пропозиція просторого житла. Порівняно з вереснем 2025 року кількість оголошень про продаж квартир із чотирма та більше кімнатами зменшилася на 18%, трикімнатних — на 9%, а двокімнатних — на 4%.

Водночас однокімнатних квартир у продажу стало на 4% більше. Нині на них припадає понад третина всіх оголошень про продаж житла в Києві.

Керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна пояснює, що частина власників, які переїжджають зі столиці, може залишати нерухомість у власності та здавати її в оренду замість продажу.

"Здати квартиру й продати її — різні рішення для людини, яка переїжджає. Тому зростання пропозиції оренди в Києві на тлі скорочення продажу може свідчити, що частина власників поки не готова продавати своє житло. А зменшення кількості оголошень в інших містах може бути пов’язане з тим, що люди купують квартири після переїзду. Але тут варто дивитися також на обсяги нового будівництва та активність покупців", — зазначає Людмила Кірюхіна.

Кількість квартир на продаж в Україні за місяць. Фото: ЛУН

Зменшення кількості оголошень може бути пов'язане як із купівлею квартир, так і зі зміною планів власників. Щоб визначити основну причину, потрібно враховувати й інші показники ринку.

Як змінилися ціни на квартири в Києві та Франківську

Попри скорочення пропозиції, вартість житла в різних містах змінюється неоднаково. Бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський наголошує, що річну динаміку варто оцінювати в ширшому контексті.

"Для коректної оцінки, що відбувається на ринку нерухомості, варто дивитись ширшу динаміку. Так, зараз вибір квартир скорочується, але наскільки драматично? Насправді в Києві та Франківську він повертається до рівня 2024 року. Тобто аномальним є не поточне зниження, а минулорічне зростання", — пояснює Денис Суділковський.

За його словами, попит на житло зберігається, а зміни цін залежать від міста та кількості кімнат у квартирі.

У Києві за рік вартість однокімнатних квартир у доларах майже не змінилася. Натомість двокімнатне житло подешевшало на 6% — у середньому до 98 800 доларів.

В Івано-Франківську тенденція протилежна: однокімнатні квартири подорожчали на 24%, до 48 900 доларів, а двокімнатні — на 19%, до 68 400 доларів.

Таким чином, скорочення кількості оголошень не супроводжується однаковою зміною цін у всіх містах. Для покупців це означає, що під час вибору житла варто порівнювати не лише кількість доступних пропозицій, а й вартість квартир відповідного типу.

Чому в Одесі побільшало квартир на продаж

В Одесі річне зростання кількості оголошень зафіксували в усіх основних категоріях житла. Пропозиція двокімнатних квартир збільшилася на 36%, однокімнатних — на 33%, а трикімнатних — на 23%.

За словами представниці ЛУН, збільшення пропозиції може бути пов'язане з тим, що власники вирішують продати житло після переїзду. Ще одна можлива причина — квартири довше залишаються в оголошеннях, перш ніж знаходять покупців.

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