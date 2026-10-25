Житловий будинок в Києві. Фото: Новини.LIVE

Купівля квартири не обов’язково означає, що доведеться погоджуватися на суму з оголошення. Навіть якщо житло коштує дорожче за ваш бюджет, можна спробувати домовитися про знижку. Для цього важливо порівняти ціни на схожі об’єкти, знайти аргументи для переговорів і запропонувати продавцю конкретну суму, за яку ви готові придбати нерухомість.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис рієлторки Оксани Костюк у Facebook.

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Як домовитися про знижку на квартиру

Покупці нерідко чекають, поки власник самостійно знизить ціну в оголошенні. Проте така стратегія може не спрацювати. Привабливі за вартістю квартири іноді швидко знаходять нового власника, а продавець може бути готовим до поступок лише під час особистих переговорів.

Тому, якщо житло подобається, але його вартість перевищує запланований бюджет, не варто одразу відмовлятися від перегляду. Спочатку потрібно оцінити стан квартири, будинку, розташування та інфраструктуру, а також визначити, наскільки запитувана сума відповідає цінам на аналогічні об’єкти.

Після перегляду варто обміркувати пропозицію та підготувати конкретні аргументи. Наприклад, якщо квартира потребує ремонту, можна врахувати майбутні витрати на заміну сантехніки, електропроводки або оздоблення. Якщо подібне житло в цьому районі продається дешевше, це також може стати підставою для переговорів.

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Що сказати власнику, щоб знизити ціну

Замість загального запитання про можливу знижку краще запропонувати конкретну суму та пояснити, чому вона є прийнятною для вас. Наприклад, можна повідомити, що квартира підходить за основними характеристиками, але з урахуванням витрат на ремонт ви готові заплатити менше.

Водночас не варто починати переговори з необґрунтовано низької пропозиції. Якщо ціна відповідає ринку, а житло має попит, продавець може просто відмовитися від угоди. Тому бажано заздалегідь порівняти кілька схожих квартир і визначити власну максимальну суму.

Ще один аргумент — готовність перейти до оформлення угоди в погоджені строки. Якщо продавцю важливо швидко отримати гроші, конкретна пропозиція від покупця, який має необхідне фінансування та готовий пройти перевірку документів, може бути переконливішою за абстрактний інтерес.

Однак не слід сприймати це як гарантію знижки. Усе залежить від обставин продажу, попиту на конкретне житло та готовності власника поступитися.

Коли продавець може погодитися на поступки

Більше підстав для торгу може бути тоді, коли квартира потребує значних вкладень, має недоліки або довго не знаходить покупця. Також на переговори може вплинути ситуація, коли власник планує переїзд, купівлю іншого житла чи потребує швидкого завершення угоди.

Перед розмовою про ціну варто звернути увагу на такі обставини:

Тривалий продаж. Якщо оголошення розміщене вже кілька місяців, можна уточнити, чи готовий власник розглядати інші пропозиції.

Витрати на ремонт. Виявлені під час огляду недоліки допоможуть обґрунтувати, чому запропонована сума нижча за початкову.

Ціни на аналогічне житло. Порівняння квартир зі схожою площею, станом і розташуванням дасть змогу оцінити, чи не завищена вартість.

Готовність до угоди. Якщо покупець може пройти необхідні перевірки та оформлення без невиправданих затримок, це іноді стає додатковим аргументом.

Якщо продавець не погоджується на знижку, можна обговорити інші вигідні умови: залишення меблів і побутової техніки, усунення певних недоліків до продажу або розподіл окремих витрат на оформлення.

Чого не варто робити під час торгу

Не потрібно демонструвати надмірне захоплення квартирою, але й навмисно принижувати житло, критикувати власника або тиснути на нього також не варто. Такий підхід може зіпсувати переговори, навіть якщо покупець має достатньо грошей для придбання нерухомості.

Не менш важливо не розкривати продавцю свій максимальний бюджет без потреби. Краще заздалегідь визначити суму, яку ви справді готові заплатити, врахувавши не лише вартість квартири, а й оформлення документів, можливі ремонтні роботи та переїзд.

Перед передаванням завдатку потрібно перевірити документи на нерухомість, повноваження продавця та умови майбутньої угоди. Не варто переказувати гроші лише на підставі усних обіцянок або поспішати з оплатою через заяви про нібито наявність інших покупців.

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