Многоквартирный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На рынке недвижимости Украины меняется количество квартир, выставленных на продажу: в Одессе за год предложение выросло на 32%, тогда как в Киеве сократилось на 4%, а в Ивано-Франковске — на 27%. В то же время цены ведут себя по-разному: в столице двухкомнатные квартиры дешевеют, а в Ивано-Франковске жилье заметно дорожает.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ЛУН.

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Где в Украине изменилось количество квартир, выставленных на продажу

Количество квартир на продажу в Украине за год. Фото: ЛУН

В сентябре 2026 года в Киеве было на 4% меньше объявлений о продаже квартир, чем в сентябре 2025 года. В Одессе за этот же период предложение, напротив, увеличилось на 32%. За последний месяц в столице количество объявлений сократилось на 2%, а в Одессе выросло на 2%.

Еще более заметное годовое сокращение зафиксировали в Ивано-Франковске — на 27%. В то же время во Львове объявлений о продаже квартир стало больше на 8%, в Днепре — на 5%, а в Ужгороде — на 4%.

Сокращение предложения не обязательно означает, что все квартиры нашли покупателей. На статистику влияют решения владельцев о продаже или аренде, спрос на жилье и появление новых объектов на рынке.

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Количество квартир на продажу в Киеве по количеству комнат. Фото: ЛУН

В столице больше всего сократилось предложение просторного жилья. По сравнению с сентябрем 2025 года количество объявлений о продаже квартир с четырьмя и более комнатами уменьшилось на 18%, трехкомнатных — на 9%, а двухкомнатных — на 4%.

В то же время однокомнатных квартир в продаже стало на 4% больше. Сейчас на них приходится более трети всех объявлений о продаже жилья в Киеве.

Руководитель отдела статистики ЛУН Людмила Кирюхина объясняет, что часть владельцев, переезжающих из столицы, может оставлять недвижимость в собственности и сдавать её в аренду вместо продажи.

"Сдать квартиру и продать ее — это разные решения для человека, который переезжает. Поэтому рост предложения аренды в Киеве на фоне сокращения продаж может свидетельствовать о том, что часть владельцев пока не готова продавать свое жилье А уменьшение количества объявлений в других городах может быть связано с тем, что люди покупают квартиры после переезда. Но здесь стоит учитывать также объемы нового строительства и активность покупателей", — отмечает Людмила Кирюхина.

Количество квартир на продажу в Украине за месяц. Фото: ЛУН

Сокращение количества объявлений может быть связано как с покупкой квартир, так и с изменением планов владельцев. Чтобы определить основную причину, нужно учитывать и другие показатели рынка.

Как изменились цены на квартиры в Киеве и Ивано-Франковске

Несмотря на сокращение предложения, стоимость жилья в разных городах меняется по-разному. Бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский подчеркивает, что годовую динамику следует оценивать в более широком контексте.

"Для корректной оценки того, что происходит на рынке недвижимости, стоит смотреть на более широкую динамику. Да, сейчас выбор квартир сокращается, но насколько драматично? На самом деле в Киеве и Франковске он возвращается к уровню 2024 года. То есть аномальным является не текущее снижение, а прошлогодний рост", — объясняет Денис Судилковский.

По его словам, спрос на жилье сохраняется, а изменения цен зависят от города и количества комнат в квартире.

В Киеве за год стоимость однокомнатных квартир в долларах почти не изменилась. Зато двухкомнатные квартиры подешевели на 6% — в среднем до 98 800 долларов.

В Ивано-Франковске тенденция противоположная: однокомнатные квартиры подорожали на 24%, до 48 900 долларов, а двухкомнатные — на 19%, до 68 400 долларов.

Таким образом, сокращение количества объявлений не сопровождается одинаковым изменением цен во всех городах. Для покупателей это означает, что при выборе жилья стоит сравнивать не только количество доступных предложений, но и стоимость квартир соответствующего типа.

Почему в Одессе стало больше квартир на продажу

В Одессе годовой рост количества объявлений зафиксирован во всех основных категориях жилья. Предложение двухкомнатных квартир увеличилось на 36%, однокомнатных — на 33%, а трехкомнатных — на 23%.

По словам представительницы ЛУН, увеличение предложения может быть связано с тем, что владельцы решают продать жилье после переезда. Еще одна возможная причина — квартиры дольше остаются в объявлениях, прежде чем находят покупателей.

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