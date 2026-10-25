Новобудови в Києві. Фото: Новини.LIVE

Державна програма "єОселя" привертає дедалі більше потенційних покупців житла, однак скористалися нею поки лише 4% опитаних. У 2026 році оформити таку іпотеку планують 47% тих, хто ще не брав участі в програмі, але задоволені її умовами лише 50% користувачів. Головними перешкодами залишаються фінансова нестабільність, високі ціни та ризики, пов’язані з війною.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на OLX Нерухомість.

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Скільки українців хочуть оформити "єОселю"

За результатами дослідження Factum Group, у третьому кварталі 2026 року про державну програму доступної іпотеки знали 80% потенційних покупців житла. Для порівняння, у четвертому кварталі 2024 року цей показник становив 69%.

Попри високу обізнаність, фактичне користування програмою залишається невеликим. Лише 4% опитаних повідомили, що вже скористалися "єОселею". Водночас частка тих, хто ще не оформлював іпотеку, але планує це зробити, зросла з 36% у 2024 році до 47% у третьому кварталі 2026 року.

Задоволеність умовами програми поступово знижується. Якщо наприкінці 2024 року позитивно їх оцінювали 70% користувачів, то у третьому кварталі 2025 року — 52%, а у 2026 році — 50%.

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Загалом 37% респондентів розглядають купівлю нерухомості в кредит або розстрочку. Із них 16% планують скористатися саме "єОселею", 13% віддають перевагу розстрочці, а 8% розглядають інші кредитні програми.

Яку ставку за іпотекою українці вважають прийнятною

Для потенційних позичальників важливим залишається розмір відсотків за кредитом. За даними дослідження, 90% респондентів вважають прийнятною річну ставку не вище 5%. При цьому 45% орієнтуються на ставку до 2%, а ще 45% — від 3% до 5%.

Серед головних переваг кредитування або розстрочки українці називають:

54% — можливість швидше отримати власне житло;

44% — доступ до пільгових державних програм;

43% — фіксовані щомісячні платежі;

43% — можливість зафіксувати платежі у гривні та уникнути валютного ризику;

37% — поступову оплату без значних одноразових витрат;

29% — потенційно вигідні умови.

Однак прийнятна ставка сама по собі не гарантує, що людина оформить іпотеку. Для цього потрібні достатній дохід, кошти на початковий внесок та впевненість у можливості регулярно сплачувати кредит.

Що стримує українців від купівлі житла

Найбільшими перешкодами для придбання нерухомості респонденти назвали війну та пов’язані з нею ризики — 56%. Ще 53% стримують високі ціни на житло, 42% — економічна невизначеність, а 35% — недостатній дохід або відсутність заощаджень. Високі ставки за кредитами назвали 32% опитаних.

Важливим чинником залишається й безпека. За результатами дослідження, 78% респондентів зазначили, що частота російських атак впливає на їхні плани щодо купівлі нерухомості. Для 51% цей вплив суттєвий, а для 27% — частковий. Лише 15% відповіли, що атаки не впливають на їхні плани.

Серед факторів, які могли б мотивувати людей розглянути кредит або розстрочку, найчастіше називали фінансову стабільність. Зростання доходу або стабільну роботу вказали 39% тих, хто не розглядає кредитування, нижчу відсоткову ставку — 38%, а надійну державну чи соціальну програму з гарантіями — 36%.

Коли ж респондентів запитували про вирішальний фактор для купівлі житла в кредит або розстрочку, 29% назвали зростання доходу або стабільну роботу. Ще 17% вказали на нижчу ставку, а 15% — на надійну державну чи соціальну програму з гарантіями.

Дослідження Factum Group провели у серпні 2026 року методом онлайн-опитування. У ньому взяли участь 450 респондентів віком від 18 до 55 років із міст України з населенням понад 50 тисяч осіб, за винятком тимчасово окупованих територій і районів активних бойових дій.

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