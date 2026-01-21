Панелькі, хрущовки та сталінки — за скільки годин замерзає квартира без опалення при -10°C на вулиці

Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Цієї зими питання "скільки градусів залишиться в квартирі після вимкнення світла" стало для українців чи не головним. І хоча цифри на термометрі залежать від багатьох факторів, тип вашого будинку — це базовий сценарій, до якого варто готуватися.

На швидкість охолодження впливають десятки чинників, пояснив керівник команди будівельників Володимир Соловко у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Не варто думати, що все вирішує лише матеріал стін. Насправді тепло тікає через вікна, кутові стіни та навіть через вентиляцію. Головна проблема — це низька енергоефективність старих конструкцій.

"Бетон і панелі віддають тепло значно швидше, ніж цегла або моноліт. Через вікна може втрачатися до 30-40% тепла, а фасадне утеплення суттєво подовжує теплову інерцію будинку", — пояснює Соловко.

Як швидко холонуть панельні будинки

Найгірша ситуація в радянських панельках 70-х та 80-х років. Бетон — поганий ізолятор, він швидко промерзає, а численні стики між плитами лише прискорюють процес.

За 6 годин температура впаде з комфортних +18°C до критичних +10°C. А через 12 годин у квартирі буде вже близько +6°C. Без додаткового обігріву жити там стає неможливо.

Скільки тримає тепло хрущовка

Хрущовки трохи витриваліші за рахунок товстої цегляної кладки (до 50 см). Проте старі комунікації та часто неякісні вікна нівелюють цю перевагу.

За 8 годин ви відчуєте падіння до +10°C, а через 14 годин стовпчик термометра зупиниться на позначці +6°C.

Чому сталінка остигає найповільніше

Завдяки масивним стінам (іноді до 70 см товщиною) ці будинки працюють як термос.

"Сталінки охолоджуються повільно, хоча й прогріваються довше. Масивні стіни працюють як акумулятор тепла", — зазначає Соловко.

Тут ви маєте найбільший запас часу: до +10°C температура опуститься лише за 10-12 годин, а відчутний холод (+6°C) настане аж через добу.

Скільки часу тримають тепло будинки. Графіка: Новини.LIVE

Як уповільнити охолодження житла

Якщо блекаут затягується, пам’ятайте: головне — це герметичність. Закрийте штори, завісьте вікна ковдрами, перейдіть у найменшу кімнату та тримайте двері зачиненими.

Але ілюзій будувати не варто. За словами експерта, якщо опалення немає добу і більше, "температура майже зрівнюється з зовнішньою".

