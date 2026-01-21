Панельки, хрущевки и сталинки — за сколько часов замерзает квартира без отопления при -10°C на улице

Дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Этой зимой вопрос "сколько градусов останется в квартире после отключения света" стал для украинцев едва ли не главным. И хотя цифры на термометре зависят от многих факторов, тип вашего дома — это базовый сценарий, к которому стоит готовиться.

На скорость охлаждения влияют десятки факторов, объяснил руководитель команды строителей Владимир Соловко в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Реклама

Читайте также:

Не стоит думать, что все решает только материал стен. На самом деле тепло убегает через окна, угловые стены и даже через вентиляцию. Главная проблема — это низкая энергоэффективность старых конструкций.

"Бетон и панели отдают тепло значительно быстрее, чем кирпич или монолит. Через окна может теряться до 30-40% тепла, а фасадное утепление существенно продлевает тепловую инерцию дома", — объясняет Соловко.

Как быстро холодеют панельные дома

Хуже всего ситуация в советских панельках 70-х и 80-х годов. Бетон - плохой изолятор, он быстро промерзает, а многочисленные стыки между плитами только ускоряют процесс.

За 6 часов температура упадет с комфортных +18°C до критических +10°C. А через 12 часов в квартире будет уже около +6°C. Без дополнительного обогрева жить там становится невозможно.

Сколько держит тепло хрущевка

Хрущевки немного выносливее за счет толстой кирпичной кладки (до 50 см). Однако старые коммуникации и часто некачественные окна нивелируют это преимущество.

За 8 часов вы почувствуете падение до +10°C, а через 14 часов столбик термометра остановится на отметке +6°C.

Почему сталинка остывает медленнее всего

Благодаря массивным стенам (иногда до 70 см толщиной) эти дома работают как термос.

"Сталинки охлаждаются медленно, хотя и прогреваются дольше. Массивные стены работают как аккумулятор тепла", — отмечает Соловко.

Здесь у вас самый большой запас времени: до +10°C температура опустится всего за 10-12 часов, а ощутимый холод (+6°C) наступит только через сутки.

Сколько времени держат тепло дома. Графика: Новини.LIVE

Как замедлить охлаждение жилья

Если блэкаут затягивается, помните: главное - это герметичность. Закройте шторы, завесьте окна одеялами, перейдите в самую маленькую комнату и держите двери закрытыми.

Но иллюзий строить не стоит. По словам эксперта, если отопления нет сутки и больше, "температура почти сравнивается с внешней".

Ранее мы рассказывали, почему утепление многоэтажек в Украине становится критической проблемой. А также, что делать, если соседский генератор мешает спать.