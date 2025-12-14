Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Радянська спадщина — де у Києві найбільше хрущовок

Радянська спадщина — де у Києві найбільше хрущовок

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 11:22
В яких районах Києва найбільша концентрація хрущовок
Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Київ, як живий організм, постійно змінюється, але хрущовки ще тривалий час залишатимуться частиною міського простору. Будинки, які зводилися як тимчасове рішення житлової проблеми у 1950-1960-х роках, фактично стали постійним житлом для мільйонів людей. Сьогодні цей фонд вважається застарілим, а в окремих випадках — технічно проблемним, що напряму впливатиме на майбутні рішення міста щодо реновації.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де у Києві найбільша концентрація хрущовок.

Реклама
Читайте також:

В яких районах Києва найбільше хрущовок

Найбільше таких будинків зосереджено не лише на околицях, як часто вважають, а й у районах, які зараз сприймаються як центральні або напівцентральні. Причина проста: у момент забудови це були периферійні території, що згодом увійшли до сформованого міста.

Найвища концентрація таких будинків фіксується у:

  • Солом’янському районі — квартали поблизу Солом’янської площі, Чоколівки, Караваєвих Дач;
  • Шевченківському районі — Нивки, Шулявка, окремі масиви поблизу проспекту Перемоги;
  • Голосіївському районі — стара забудова навколо Голосієва та Деміївки;
  • Печерському районі — невеликі, але цінні квартали хрущовок серед сучасної елітної забудови.

Окрему групу становлять великі масиви на Лівому березі. У Деснянському районі (Лісовий масив) та частинах Дарницького району хрущовки формують цілі житлові зони, які найчастіше потрапляють у фокус державних програм оновлення.

 

Радянська спадщина — де у Києві найбільше хрущовок - фото 1
Ціни на 1-кімнатні квартири у Києві. Графіка: ЛУН

Що чекатиме хрущовки у найближчі роки

Основним критерієм для майбутніх рішень буде технічний стан будинків і щільність забудови. Саме масиви з типовими серіями та зношеними мережами розглядатимуться першими. Законодавство вже визначило базові гарантії для мешканців.

"Громадянам, житлові будинки яких підлягають знесенню, надається рівноцінне житло в межах того самого кварталу або мікрорайону", — сказано у Законі України №525-V.

Цей підхід закладено і в міські документи. У Програмі економічного і соціального розвитку Києва на 2024-2026 роки зазначено, що пріоритетом стане комплексна реновація, а не хаотичне знесення окремих будинків.

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, у 2026 році здорожчання первинної нерухомості може відбутися до 15%-20%.

"Якщо говорити про Київ — то тут зростання цін може бути від 5 до 20%. До столиці традиційно високий інтерес. Однак висока собівартість й ризики будівництва можуть стримувати потенційних покупців, які робитимуть вибір на користь передмістя", — зазначила Марина Куць.

Раніше ми розповідали, чому хрущовки будували саме на 5 поверхів. А також, навіщо в цих будинках робили невелике віконце між кухнею та ванною кімнатою

Київ СРСР нерухомість хрущовки будинок
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації