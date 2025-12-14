В яких районах Києва найбільша концентрація хрущовок

Радянська спадщина — де у Києві найбільше хрущовок
Київ, як живий організм, постійно змінюється, але хрущовки ще тривалий час залишатимуться частиною міського простору. Будинки, які зводилися як тимчасове рішення житлової проблеми у 1950-1960-х роках, фактично стали постійним житлом для мільйонів людей. Сьогодні цей фонд вважається застарілим, а в окремих випадках — технічно проблемним, що напряму впливатиме на майбутні рішення міста щодо реновації.
Редакція Новини.LIVE розповідає, де у Києві найбільша концентрація хрущовок.
В яких районах Києва найбільше хрущовок
Найбільше таких будинків зосереджено не лише на околицях, як часто вважають, а й у районах, які зараз сприймаються як центральні або напівцентральні. Причина проста: у момент забудови це були периферійні території, що згодом увійшли до сформованого міста.
Найвища концентрація таких будинків фіксується у:
- Солом’янському районі — квартали поблизу Солом’янської площі, Чоколівки, Караваєвих Дач;
- Шевченківському районі — Нивки, Шулявка, окремі масиви поблизу проспекту Перемоги;
- Голосіївському районі — стара забудова навколо Голосієва та Деміївки;
- Печерському районі — невеликі, але цінні квартали хрущовок серед сучасної елітної забудови.
Окрему групу становлять великі масиви на Лівому березі. У Деснянському районі (Лісовий масив) та частинах Дарницького району хрущовки формують цілі житлові зони, які найчастіше потрапляють у фокус державних програм оновлення.
Що чекатиме хрущовки у найближчі роки
Основним критерієм для майбутніх рішень буде технічний стан будинків і щільність забудови. Саме масиви з типовими серіями та зношеними мережами розглядатимуться першими. Законодавство вже визначило базові гарантії для мешканців.
"Громадянам, житлові будинки яких підлягають знесенню, надається рівноцінне житло в межах того самого кварталу або мікрорайону", — сказано у Законі України №525-V.
Цей підхід закладено і в міські документи. У Програмі економічного і соціального розвитку Києва на 2024-2026 роки зазначено, що пріоритетом стане комплексна реновація, а не хаотичне знесення окремих будинків.
Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, у 2026 році здорожчання первинної нерухомості може відбутися до 15%-20%.
"Якщо говорити про Київ — то тут зростання цін може бути від 5 до 20%. До столиці традиційно високий інтерес. Однак висока собівартість й ризики будівництва можуть стримувати потенційних покупців, які робитимуть вибір на користь передмістя", — зазначила Марина Куць.
