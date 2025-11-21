Відео
Головна Ринок нерухомості Квартира для УБД — хто з військових може отримати поза чергою

Квартира для УБД — хто з військових може отримати поза чергою

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 06:12
Оновлено: 10:21
Чи можуть УБД отримати житло від держави поза чергою — норми у 2025 році
Українські військові. Фото: president.gov.ua

Питання житла для військових щороку стає дедалі важливішим, адже зростає кількість захисників, які потребують поліпшення умов проживання. В Україні діє низка державних гарантій, але окрема увага зараз приділяється ситуаціям, коли військовий може претендувати на житло не в межах загальної черги, а швидше.

Держава зобов’язана забезпечувати поранених бійців житловою площею у визначений строк, пояснює адвокатка Альона Чмона.

Які житлові пільги є у військових

Закон передбачає широкий перелік гарантій для військовослужбовців та учасників бойових дій (УБД), що охоплює оплату комунальних послуг, земельні ділянки та доступ до житла.

За словами Чмони, військові можуть розраховувати на:

  • 75% знижки на оплату житла та комунальних послуг;
  • першочергове надання житлової площі тим, хто потребує поліпшення умов;
  • першочергове виділення ділянок під будівництво, садівництво чи городництво.

Також діють інші механізми:

  • право на пільгову позику для будівництва або ремонтів;
  • можливість першочергового вступу до житлових та гаражних кооперативів;
  • позачергове користування послугами зв’язку та встановлення телефону.

"Абонплата для військових встановлюється у розмірі 50% від тарифу", — уточнює адвокатка.

Чи можна УБД отримати житло поза чергою

Найважливіше питання, яке турбує військових, стосується саме позачергового надання житла. Чітка норма закону визначає категорію захисників, які можуть отримати квартиру швидше за інших.

Йдеться про тих, хто отримав поранення, контузію чи каліцтво під час бойових дій. Якщо такий військовий взятий на квартирний облік, то забезпечення житлом має бути проведене у строк до двох років з моменту постановки на облік.

"Це фактично і є механізм позачергового отримання житла, оскільки стандартна черга рухається повільніше. Перевага надається саме пораненим військовим, які через травми не можуть чекати роками", — зазначає Чмона.

Для учасників бойових дій система працює за тими самими принципами, але додатковою умовою є наявність статусу УБД та потреба у поліпшенні житлових умов. Гарантії встановлені законом і не залежать від місця служби чи часу участі у бойових діях.

Як повідомлялось, внутрішньо переміщені особи (ВПО) зі статусом учасника бойових дій отримають можливість придбати житло, скориставшись новим механізмом електронних житлових ваучерів. Ці ваучери, що вводяться постановою Кабінету Міністрів №1176, дозволять отримати до 2 мільйонів гривень на купівлю житла. Новий порядок забезпечення житлом ВПО з числа УБД набуде чинності після 24 листопада.

Також ми розповідали, що право учасників бойових дій на безоплатне отримання землі від держави залишається чинним, хоча його реалізація наразі фактично призупинена через дію воєнного стану. Після скасування цих обмежень, передбачених законодавством, УБД зможуть повноцінно відновити процедуру оформлення та реалізувати своє законне право.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
