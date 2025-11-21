Видео
Видео

Квартира для УБД — кто из военных может получить вне очереди

Дата публикации 21 ноября 2025 06:12
обновлено: 10:21
Могут ли УБД получить жилье от государства вне очереди — нормы в 2025 году
Украинские военные. Фото: president.gov.ua

Вопрос жилья для военных ежегодно становится все более важным, ведь растет количество защитников, нуждающихся в улучшении условий проживания. В Украине действует ряд государственных гарантий, но особое внимание сейчас уделяется ситуациям, когда военный может претендовать на жилье не в пределах общей очереди, а быстрее.

Государство обязано обеспечивать раненых бойцов жилой площадью в определенный срок, объясняет адвокат Алена Чмона.

Читайте также:

Какие жилищные льготы есть у военных

Закон предусматривает широкий перечень гарантий для военнослужащих и участников боевых действий (УБД), охватывающий оплату коммунальных услуг, земельные участки и доступ к жилью.

По словам Чмоны, военные могут рассчитывать на:

  • 75% скидки на оплату жилья и коммунальных услуг;
  • первоочередное предоставление жилой площади тем, кто нуждается в улучшении условий;
  • первоочередное выделение участков под строительство, садоводство или огородничество.

Также действуют другие механизмы:

  • право на льготный заем для строительства или ремонтов;
  • возможность первоочередного вступления в жилищные и гаражные кооперативы;
  • внеочередное пользование услугами связи и установка телефона.

"Абонплата для военных устанавливается в размере 50% от тарифа", — уточняет адвокат.

Можно ли УБД получить жилье вне очереди

Важнейший вопрос, который беспокоит военных, касается именно внеочередного предоставления жилья. Четкая норма закона определяет категорию защитников, которые могут получить квартиру быстрее других.

Речь идет о тех, кто получил ранение, контузию или увечье во время боевых действий. Если такой военный взят на квартирный учет, то обеспечение жильем должно быть проведено в срок до двух лет с момента постановки на учет.

"Это фактически и есть механизм внеочередного получения жилья, поскольку стандартная очередь движется медленнее. Предпочтение отдается именно раненым военным, которые из-за травм не могут ждать годами", — отмечает Чмона.

Для участников боевых действий система работает по тем же принципам, но дополнительным условием является наличие статуса УБД и потребность в улучшении жилищных условий. Гарантии установлены законом и не зависят от места службы или времени участия в боевых действиях.

Как сообщалось, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) со статусом участника боевых действий получат возможность приобрести жилье, воспользовавшись новым механизмом электронных жилищных ваучеров. Эти ваучеры, вводимые постановлением Кабинета Министров №1176, позволят получить до 2 миллионов гривен на покупку жилья. Новый порядок обеспечения жильем ВПЛ из числа УБД вступит в силу после 24 ноября.

Также мы рассказывали, что право участников боевых действий на бесплатное получение земли от государства остается в силе, хотя его реализация пока фактически приостановлена из-за действия военного положения. После отмены этих ограничений, предусмотренных законодательством, УБД смогут полноценно восстановить процедуру оформления и реализовать свое законное право.

недвижимость военные жилье УБД квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
