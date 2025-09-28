Як подарувати нерухомість батькам — правила та нюанси у 2025 році

Люди на кухні. Фото: Freepik

Передача нерухомості у подарунок здається простою справою, але за нею стоїть чітка юридична процедура. Особливо актуальним є питання, як подарувати квартиру чи будинок батькам, адже в такому випадку оформлення договору дарування має свої особливості.

Договір дарування — це офіційний документ, який підтверджує безоплатну передачу майна від однієї особи іншій. У випадку з батьками йдеться про передачу власності від дітей до батьків або навпаки, зазначають експерти АН "Маяк".

"Дарча завжди оформлюється у письмовій формі й обов’язково посвідчується нотаріусом. Саме після внесення даних до Державного реєстру майнових прав новий власник набуває повного права розпоряджатися нерухомістю", — наголошують фахівці.

Чим відрізняється дарча від заповіту

Дарування часто плутають із заповітом, однак між ними є принципова різниця. Заповіт набирає чинності тільки після смерті заповідача, тоді як дарча одразу передає право власності.

Подаровану квартиру не можуть відібрати інші спадкоємці, і скасувати дарчу в односторонньому порядку неможливо. Це робить дарування більш надійним способом передати майно, якщо мета — забезпечити батьків житлом ще за життя.

Як подарувати частку у квартирі батькам

Подарувати батькам можна не лише цілу квартиру, а й частку в ній. Якщо власність часткова, кожен співвласник має право розпоряджатися своєю частиною без згоди інших.

Якщо ж власність спільна сумісна, для укладення дарчої потрібна згода всіх співвласників. Без цього передати свою частку неможливо.

Чи можна оскаржити дарчу

Дарчу можна оскаржити, але підстав для цього небагато. Серед них — визнання угоди фіктивною, недієздатність дарувальника або скоєння тяжкого злочину обдаровуваним проти дарувальника чи його родичів.

У більшості випадків дарування на користь батьків є найстійкішим варіантом юридичної передачі нерухомості.

Як оформити договір дарування у нотаріуса

Дарчу можна укласти тільки в нотаріуса. При цьому сторони самі обирають зручне місце: за місцем реєстрації дарувальника чи обдаровуваного або за місцем розташування житла. Під час процедури мають бути присутні обидві сторони.

Після підписання документа нотаріус реєструє нове право власності у Держреєстрі, і батьки одразу стають законними власниками житла.

Які документи потрібні для дарування нерухомості батькам

Для оформлення угоди слід підготувати:

документ, що підтверджує право власності;

довідку про зареєстрованих осіб у квартирі;

документ про оцінку нерухомості;

письмову згоду другого з подружжя, якщо майно придбане у шлюбі;

дозвіл органів опіки, якщо у квартирі прописані неповнолітні.

Після завершення процедури батьки отримують на руки договір дарування та витяг з Держреєстру.

Скільки коштує подарувати квартиру батькам

Головна перевага — відсутність податку. Батьки належать до близьких родичів, тому не платять податок на дохід. Основні витрати складаються з:

оцінки житла (від 1 000 грн);

складання дарчої у нотаріуса (від 4 500 грн);

реєстрації права власності (близько 2 500 грн);

держмита — 1% від вартості нерухомості.

У підсумку дарування батькам обходиться у кілька тисяч гривень, але звільняє від податкового навантаження та забезпечує юридичну захищеність.

