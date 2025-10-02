Как подарить недвижимость несовершеннолетнему ребенку — правила и документы в 2025 году

Женщина с документами. Фото: Freepik

Подарить недвижимость ребенку — это отличный способ обеспечить его будущее. Однако такой процесс имеет свои юридические тонкости, ведь ребенок до 18 лет имеет ограниченную правоспособность.

Украинское законодательство четко определяет статус ребенка, отмечают в Министерстве юстиции. Лица до 18 лет считаются детьми, однако есть разделение: малолетние — до 14 лет, несовершеннолетние — от 14 до 18. Это распределение влияет на то, какие сделки ребенок может заключать самостоятельно и какие права имеют его родители или опекуны.

Права малолетнего ребенка при заключении договоров

Малолетний ребенок может совершать только мелкие бытовые сделки. Все остальные действия от его имени выполняют родители или опекуны. Дарение квартиры или дома не относится к простым сделкам, поэтому полностью происходит через представителей ребенка.

Список действий, которые может совершить малолетний ребенок:

купить мелкие вещи для быта;

рассчитаться собственными деньгами за небольшую покупку;

получить личные подарки без документального оформления.

Права несовершеннолетнего

Несовершеннолетние от 14 до 18 лет имеют более широкие возможности. Они могут распоряжаться своим заработком, а также участвовать в договорах. Но при этом обязательно письменное согласие родителей.

Если же сделка касается ценного имущества, нужно не только подтверждение родителей, но и разрешение органа опеки и попечительства.

Примеры сделок, которые может заключить несовершеннолетний:

приобретение товаров средней стоимости;

подписание договоров под контролем родителей;

участие в дарении или аренде с письменного согласия.

Что делать, если родители не согласны

Иногда один из родителей не соглашается с оформлением договора. В таком случае вопрос решает орган опеки и попечительства. Если он выдаст разрешение, сделка может состояться даже без подписи второго родителя. Это правило защищает интересы ребенка от возможных споров в семье.

Почему важно разрешение органа опеки и попечительства

Без официального решения органа опеки подарить ребенку недвижимость невозможно. Разрешение гарантирует, что сделка не ухудшит жилищные условия ребенка и сохранит его право на пользование имуществом. Это касается как дарения, так и любых сделок по отчуждению квартиры или дома.

Как оформить дарение недвижимости ребенку

Дарение квартиры или дома происходит по нотариально удостоверенному договору. Право собственности сразу переходит ребенку. Однако распоряжаться этим имуществом до 18 лет он не может. Функции управления возложены на родителей или опекунов.

Основные документы для нотариального оформления:

паспорта и идентификационные коды дарителя и родителей;

свидетельство о рождении ребенка или его паспорт;

документ на право собственности недвижимости;

технический паспорт на квартиру;

другие справки по требованию нотариуса.

Кто управляет подаренным имуществом

Формально владельцем является ребенок, но фактически до совершеннолетия управляют родители или опекуны. Они не могут продать или сдать в аренду квартиру без решения органа опеки. Это позволяет избежать злоупотреблений и гарантирует, что имущество останется за ребенком.

Малолетние до 14 лет участия в дарении не принимают, их полностью представляют взрослые. Несовершеннолетние от 14 лет могут присутствовать на подписании договора, но с письменного согласия родителей.

После 18 лет ребенок становится единственным полноправным владельцем и может самостоятельно продавать, дарить или передавать жилье в аренду.

