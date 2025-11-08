Що буде з нерухомістю, якщо не вступити в спадщину вчасно — наслідки у 2025 році

Жінка з документами. Фото: Freepik

Спадкування нерухомості — це не просто формальність. Це правова дія, без якої навіть квартира, в якій ви жили роками, не стане вашою. Закон не визнає "фактичне володіння" без оформлених документів, тому зволікання у спадкових справах часто коштує людям майна.

Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України, спадкоємець має лише шість місяців від дати смерті спадкодавця, щоб звернутися до нотаріуса і подати заяву про прийняття або відмову від спадщини.

Якщо цей термін пропущено, особа вважається такою, що не прийняла спадщину.

Виняток передбачено для тих, хто постійно проживав зі спадкодавцем на момент його смерті. Згідно зі статтею 1268 ЦКУ, такі спадкоємці вважаються такими, що прийняли спадщину автоматично, якщо не подали заяву про відмову.

Однак навіть якщо ви живете у квартирі, оплачуєте комунальні послуги чи робите ремонт, без нотаріального оформлення ви не станете власником. Продати, подарувати або залишити таку нерухомість у спадок буде неможливо.

Що робити, якщо пропущено строк на спадщину

Якщо шестимісячний термін минув, закон залишає два шляхи:

Позасудовий

Ви можете звернутися до нотаріуса і за письмової згоди всіх інших спадкоємців подати заяву навіть після строку.

Судовий

Якщо домовитися не вдалося, можна звернутися до суду із проханням встановити додатковий строк для прийняття спадщини.

Відповідно до статті 1272 ЦКУ, суд задовольнить заяву лише за поважних причин, таких як:

тривала хвороба;

перебування за кордоном без можливості повернення;

проживання на окупованій території.

Проста неуважність або незнання закону не вважаються підставою для відновлення строку.

Як нерухомість переходить громаді

Якщо спадкоємці не подали заяви або відмовилися від спадщини, майно визнається відумерлою спадщиною.

За статтею 1277 ЦКУ, орган місцевого самоврядування може звернутися до суду через рік після смерті власника з вимогою передати таку нерухомість громаді.

Після рішення суду квартира або будинок переходять у комунальну власність за місцем розташування. Фактично це означає, що майно, яке могло належати вам, стане власністю міста чи села.

Якщо ж ви згодом доведете свої права, закон дозволяє вимагати повернення майна в натурі (якщо воно збереглося) або компенсацію вартості у разі його продажу.

Як не втратити право на спадщину

Юристи радять діяти без зволікань. Щоб захистити свої інтереси:

звертайтеся до нотаріуса протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця;

зберігайте докази спільного проживання (довідки, квитанції, документи на адресу);

перевіряйте, щоб усі документи на нерухомість були в порядку;

заздалегідь консультуйтеся з юристом щодо строків і процедур.

"Пропустити строк на спадщину — означає поставити під загрозу власність. Закон чітко встановлює: нерухомість без оформленої спадщини не має законного власника й може перейти громаді", — кажуть юристи компанії Dozvil.

