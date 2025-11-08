Что будет с недвижимостью, если не вступить в наследство вовремя — последствия в 2025 году

Женщина с документами. Фото: Freepik

Наследование недвижимости — это не просто формальность. Это правовое действие, без которого даже квартира, в которой вы жили годами, не станет вашей. Закон не признает "фактическое владение" без оформленных документов, поэтому промедление в наследственных делах часто стоит людям имущества.

В соответствии со статьей 1270 Гражданского кодекса Украины, наследник имеет всего шесть месяцев с даты смерти наследодателя, чтобы обратиться к нотариусу и подать заявление о принятии или отказе от наследства.

Реклама

Читайте также:

Если этот срок пропущен, лицо считается не принявшим наследство.

Исключение предусмотрено для тех, кто постоянно проживал с наследодателем на момент его смерти. Согласно статье 1268 ГКУ, такие наследники считаются принявшими наследство автоматически, если не подали заявление об отказе.

Однако даже если вы живете в квартире, оплачиваете коммунальные услуги или делаете ремонт, без нотариального оформления вы не станете собственником. Продать, подарить или оставить такую недвижимость в наследство будет невозможно.

Что делать, если пропущен срок на наследство

Если шестимесячный срок истек, закон оставляет два пути:

Внесудебный

Вы можете обратиться к нотариусу и при письменном согласии всех остальных наследников подать заявление даже после срока.

Судебный

Если договориться не удалось, можно обратиться в суд с просьбой установить дополнительный срок для принятия наследства.

В соответствии со статьей 1272 ГКУ, суд удовлетворит заявление только по уважительным причинам, таким как:

длительная болезнь;

пребывание за границей без возможности возвращения;

проживание на оккупированной территории.

Простая невнимательность или незнание закона не считаются основанием для восстановления срока.

Как недвижимость переходит общине

Если наследники не подали заявления или отказались от наследства, имущество признается выморочным наследством.

По статье 1277 ГКУ, орган местного самоуправления может обратиться в суд через год после смерти собственника с требованием передать такую недвижимость общине.

После решения суда квартира или дом переходят в коммунальную собственность по месту расположения. Фактически это означает, что имущество, которое могло принадлежать вам, станет собственностью города или села.

Если же вы впоследствии докажете свои права, закон позволяет требовать возврата имущества в натуре (если оно сохранилось) или компенсацию стоимости в случае его продажи.

Как не потерять право на наследство

Юристы советуют действовать без промедлений. Чтобы защитить свои интересы:

обращайтесь к нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя;

сохраняйте доказательства совместного проживания (справки, квитанции, документы на адрес);

проверяйте, чтобы все документы на недвижимость были в порядке;

заранее консультируйтесь с юристом относительно сроков и процедур.

"Пропустить срок на наследство — значит поставить под угрозу собственность. Закон четко устанавливает: недвижимость без оформленного наследства не имеет законного владельца и может перейти общине", — говорят юристы компании Dozvil.

Как сообщалось, процедура наследования квартиры строго регламентирована законом и имеет четкие сроки и правила. Важно помнить, что продать жилье сразу после смерти владельца невозможно: любые сделки разрешено заключать только после официального оформления наследства.

Также мы рассказывали, что после смерти владельца земли перед наследниками часто возникает сложная задача — цивилизованно поделить участок, чтобы сохранить право собственности и избежать споров. Этот процесс является не просто юридической формальностью, но и требует эмоциональной взвешенности от всех сторон.