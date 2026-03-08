Податок на нерухомість у спільній власності — хто і скільки платить у 2026 році

Податок на квартиру можуть поділити. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україні власники житла вже звикли до щорічних "листів щастя" від податкової. Але якщо з одноосібною власністю все зрозуміло — отримав квитанцію і платиш, то коли у квартири кілька господарів, починається справжня головоломка.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери" розповідає, хто саме має платити податок на нерухомість у спільній власності.

Як платиться податок, якщо квартира у кількох власників

Головне правило просте: податкова дивиться в реєстр. Якщо нерухомість офіційно розділена на частки (наприклад, після спадщини чи через суд), то кожен власник отримує окрему квитанцію на свою частину.

Уявімо, що ви з двома родичами володієте великою квартирою в рівних частках. Податкова сама порахує загальний платіж і розділить його на трьох. Тобто кожен відповідає лише за свій "шматок" і не має платити за сусіда, навіть якщо той злісний неплатник.

Юристи наголошують на важливом нюансі. Якщо ви просто живете разом у великій хаті, але в документах власник один — платить тільки він. А як ви вже будете скидатися грошима всередині родини — це суто ваша справа, державі до цього байдуже.

Ставка податку на нерухомість

Держава дає нам "бонусні" метри, за які платити не треба. Це такий собі податковий імунітет:

60 кв. м — для квартир;

120 кв. м — для приватних будинків;

180 кв. м — якщо у вас "мікс" (і хата, і квартира).

Податок нараховується тільки на те, що понад цю норму. Йогу ставку встановлює місцева влада, але вона не може бути більшою за 1,5% від мінімалки за кожен "зайвий" метр.

Якщо ви знаєте, що ваша спільна нерухомість перевищує пільгові ліміти, краще заздалегідь обговорити з іншими співвласниками, хто і коли вносить свою частку. Це допоможе уникнути непорозумінь із податковою та зайвих нервів у сімейному колі.

Гроші йдуть у місцевий бюджет вашої громади (міста чи села) і оплатити треба до 1 серпня.

Якщо квитанція не прийшла, краще самому зазирнути в електронний кабінет платника податків.

Як поділити нерухомість у спільній власності

Щоб мирно поділити житло та уникнути судової тяганини, варто спершу розібратися у формі власності, адже від цього залежать ваші подальші дії. Юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн зауважив, що за законом існує спільна сумісна та часткова власність, і в останньому випадку ваша частка вже чітко зафіксована у документах.

Проте, якщо частки не визначені заздалегідь, ситуація складніша.

"У спільній сумісній власності жоден із співвласників не може вважати конкретну частину майна своєю до моменту офіційного поділу", — каже експерт.

Найбільш раціональний шлях — це оформлення нотаріального договору за згодою всіх сторін. Такий крок дозволяє юридично закріпити права кожного власника та назавжди зняти питання про те, кому належать квадратні метри.

Козляк підкреслює, що такий підхід — це "швидкий спосіб зафіксувати новий статус нерухомості й не витрачати нерви у судах".

Зрештою, вчасна фіксація часток у нотаріуса є найкращим запобіжником від сімейних сварок у майбутньому.

Як повідомлялось, процес переоформлення квартири у 2026 році вимагає не просто підписів у документах, а й розуміння структури супутніх витрат. Окрім обов’язкових державних зборів, існують також платежі, сума та розподіл яких залежать виключно від домовленостей між продавцем і покупцем.

Також ми розповідали, що більшість квартир в Україні досі здають неофіційно, оскільки платити повні податки власникам просто невигідно. Щоб змінити ситуацію, депутати пропонують суттєво зменшити податковий відсоток і зробити роботу "в білу" доступнішою.