Податок на нерухомість у спільній власності — хто і скільки платить у 2026 році

Квартира у спільній власності — кому і скільки нарахують податку
В Україні власники житла вже звикли до щорічних "листів щастя" від податкової. Але якщо з одноосібною власністю все зрозуміло — отримав квитанцію і платиш, то коли у квартири кілька господарів, починається справжня головоломка.
Редакція Новини.LIVE з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери" розповідає, хто саме має платити податок на нерухомість у спільній власності.
Як платиться податок, якщо квартира у кількох власників
Головне правило просте: податкова дивиться в реєстр. Якщо нерухомість офіційно розділена на частки (наприклад, після спадщини чи через суд), то кожен власник отримує окрему квитанцію на свою частину.
Уявімо, що ви з двома родичами володієте великою квартирою в рівних частках. Податкова сама порахує загальний платіж і розділить його на трьох. Тобто кожен відповідає лише за свій "шматок" і не має платити за сусіда, навіть якщо той злісний неплатник.
Юристи наголошують на важливом нюансі. Якщо ви просто живете разом у великій хаті, але в документах власник один — платить тільки він. А як ви вже будете скидатися грошима всередині родини — це суто ваша справа, державі до цього байдуже.
Ставка податку на нерухомість
Держава дає нам "бонусні" метри, за які платити не треба. Це такий собі податковий імунітет:
- 60 кв. м — для квартир;
- 120 кв. м — для приватних будинків;
- 180 кв. м — якщо у вас "мікс" (і хата, і квартира).
Податок нараховується тільки на те, що понад цю норму. Йогу ставку встановлює місцева влада, але вона не може бути більшою за 1,5% від мінімалки за кожен "зайвий" метр.
Якщо ви знаєте, що ваша спільна нерухомість перевищує пільгові ліміти, краще заздалегідь обговорити з іншими співвласниками, хто і коли вносить свою частку. Це допоможе уникнути непорозумінь із податковою та зайвих нервів у сімейному колі.
Гроші йдуть у місцевий бюджет вашої громади (міста чи села) і оплатити треба до 1 серпня.
Якщо квитанція не прийшла, краще самому зазирнути в електронний кабінет платника податків.
Як поділити нерухомість у спільній власності
Щоб мирно поділити житло та уникнути судової тяганини, варто спершу розібратися у формі власності, адже від цього залежать ваші подальші дії. Юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн зауважив, що за законом існує спільна сумісна та часткова власність, і в останньому випадку ваша частка вже чітко зафіксована у документах.
Проте, якщо частки не визначені заздалегідь, ситуація складніша.
"У спільній сумісній власності жоден із співвласників не може вважати конкретну частину майна своєю до моменту офіційного поділу", — каже експерт.
Найбільш раціональний шлях — це оформлення нотаріального договору за згодою всіх сторін. Такий крок дозволяє юридично закріпити права кожного власника та назавжди зняти питання про те, кому належать квадратні метри.
Козляк підкреслює, що такий підхід — це "швидкий спосіб зафіксувати новий статус нерухомості й не витрачати нерви у судах".
Зрештою, вчасна фіксація часток у нотаріуса є найкращим запобіжником від сімейних сварок у майбутньому.
Як повідомлялось, процес переоформлення квартири у 2026 році вимагає не просто підписів у документах, а й розуміння структури супутніх витрат. Окрім обов’язкових державних зборів, існують також платежі, сума та розподіл яких залежать виключно від домовленостей між продавцем і покупцем.
Також ми розповідали, що більшість квартир в Україні досі здають неофіційно, оскільки платити повні податки власникам просто невигідно. Щоб змінити ситуацію, депутати пропонують суттєво зменшити податковий відсоток і зробити роботу "в білу" доступнішою.
Читайте Новини.LIVE!