Совместная собственность — кому и сколько платить налог на недвижимость

Налог на квартиру могут поделить. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине налог на недвижимое имущество платят люди, владеющие жильем. Речь идет о квартирах, частных домах, даче, садовых домах и даже гараже. Если объект принадлежит одному человеку, схема ясна: налоговая начисляет сумму, а собственник ее уплачивает. Но ситуация усложняется, когда недвижимость имеет нескольких владельцев.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры" рассказывает, кто именно должен платить налог на недвижимость в совместной собственности.

Реклама

Читайте также:

Как платится налог, если квартира у нескольких собственников

Главное правило простое: налоговая смотрит в реестр. Если недвижимость официально разделена на доли (например, после наследства или через суд), то каждый владелец получает отдельную квитанцию на свою часть.

Представим, что вы с двумя родственниками владеете большой квартирой в равных долях. Налоговая сама посчитает общий платеж и разделит его на троих. То есть каждый отвечает только за свой "кусок" и не должен платить за соседа, даже если тот злостный неплательщик.

Юристы отмечают важный нюанс. Если вы просто живете вместе в большом доме, но в документах владелец один — платит только он. А как вы уже будете скидываться деньгами внутри семьи — это сугубо ваше дело, государству до этого безразлично.

Ставка налога на недвижимость

Государство дает нам "бонусные" метры, за которые платить не надо. Это такой себе налоговый иммунитет:

60 кв. м — для квартир;

120 кв. м — для частных домов;

180 кв. м — если у вас "микс" (и хата, и квартира).

Налог начисляется только на то, что сверх этой нормы. Его ставку устанавливают местные власти, но она не может быть больше 1,5% от минималки за каждый "лишний" метр.

Если вы знаете, что ваша общая недвижимость превышает льготные лимиты, лучше заранее обсудить с другими совладельцами, кто и когда вносит свою долю. Это поможет избежать недоразумений с налоговой и лишних нервов в семейном кругу.

Деньги идут в местный бюджет вашей общины (города или села) и оплатить надо до 1 августа.

Если квитанция не пришла, лучше самому заглянуть в электронный кабинет налогоплательщика.

Как разделить недвижимость в общей собственности

Чтобы мирно разделить жилье и избежать судебной волокиты, стоит сначала разобраться в форме собственности, ведь от этого зависят ваши дальнейшие действия. Юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн отметил, что по закону существует общая совместная и долевая собственность, и в последнем случае ваша доля уже четко зафиксирована в документах.

Однако, если доли не определены заранее, ситуация сложнее.

"В общей совместной собственности ни один из совладельцев не может считать конкретную часть имущества своей до момента официального раздела", — говорит эксперт.

Наиболее рациональный путь - это оформление нотариального договора по согласию всех сторон. Такой шаг позволяет юридически закрепить права каждого собственника и навсегда снять вопрос о том, кому принадлежат квадратные метры.

Козляк подчеркивает, что такой подход — это "быстрый способ зафиксировать новый статус недвижимости и не тратить нервы в судах".

В конце концов, своевременная фиксация долей у нотариуса является лучшим предохранителем от семейных ссор в будущем.

Как сообщалось, процесс переоформления квартиры в 2026 году требует не просто подписей в документах, но и понимания структуры сопутствующих расходов. Кроме обязательных государственных сборов, существуют также платежи, сумма и распределение которых зависят исключительно от договоренностей между продавцом и покупателем.

Также мы рассказывали, что большинство квартир в Украине до сих пор сдают неофициально, поскольку платить полные налоги владельцам просто невыгодно. Чтобы изменить ситуацию, депутаты предлагают существенно уменьшить налоговый процент и сделать работу "в белую" более доступной.