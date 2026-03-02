Розмір податків з оренди житла — які зміни готують власникам

Як ринок оренди житла хочуть вивести з тіні. Фото: Новини.LIVE

Ринок оренди житла в Україні роками працює переважно в тіні, попри стабільний попит і зростання цін. Однією з причин називають високе податкове навантаження для власників квартир.

У парламенті пропонують змінити підхід і суттєво зменшити ставку, щоб вивести цей сегмент у правове поле, розповідає Новини.LIVE з посиланням на голову профільного комітету Верховної Ради Олену Шуляк.

Податкове навантаження під час оренди житла

Головний камінь спотикання — податкове навантаження. Якщо ви хочете здавати квартиру чесно, держава просить віддати майже чверть доходу.

Сума складається з 18% ПДФО та 5% військового збору. Загалом це 23%, що для багатьох стає вирішальним аргументом на користь готівки в конверті.

Скільки людей реально сплачують податок з оренди

Статистика виглядає показово. За даними, які навела Шуляк, у 2024 році лише 900 фізичних осіб по всій країні задекларували доходи від оренди житла та сплатили податки. Водночас фактично орендарів — сотні тисяч.

"900 людей на всю Україну — це замало", — підкреслила вона.

Чому власники квартир не укладають договори оренди

Головна причина, на думку ініціаторів змін, — надмірне податкове навантаження. Наразі робоча група обговорює радикальне зниження ставки. Оптимальним варіантом називають 7%, хоча як компроміс звучать цифри у 9% або 10%.

Логіка депутатів проста: краще отримати 7% з тисяч орендодавців, ніж 23% з 900 сміливців.

"На сьогодні сплачувати 23% – це непідйомна сума, яка не дозволяє виводити ринок з тіні. Перший крок, якщо ми хочемо обов'язково реєструвати договори оренди, — починати потрібно зі зниження податків", — наголошує Шуляк.

Якщо Верховна Рада підтримає ці зміни, правила гри можуть змінитись кардинально. Реєстрація договору перестане бути "страшилкою" для власника, а для орендаря стане юридичним захистом від раптового виселення.

Що буде з цінами на оренду у 2026 році

В цьому році вітчизняний ринок нерухомості все ще балансує між воєнними викликами та поступовим пожвавленням бізнесу в мегаполісах, розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

"Перевищення попиту над пропозицією в багатьох регіонах провокує запеклу конкуренцію за житло, через що оренда в обласних центрах може додати в ціні ще 10-20%", — зазначає експертка

Попри такі невтішні прогнози, рієлторка зауважує, що темпи здорожчання дещо сповільняться, оскільки наразі "спостерігається адаптація ринку до економічних умов" та сезонних факторів. Таким чином, ринок стає більш прогнозованим, хоча цінники й продовжують свій рух вгору.

