Квартира у сталінці — які нюанси треба перевірити мешканцям будинків

Сталінка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Попри бум на новобудови, сталінки досі тримають планку. Це не просто стіни — це статус, простір і те саме відчуття "монументальності".

Але якщо ви націлилися на таку квартиру, готуйтеся бути не просто власником, а трохи реставратором і детективом, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Real Expert.

Реклама

Читайте також:

За що люблять сталінки

Перше, що підкуповує — повітря. Стеля під 3-4 метри кардинально змінює сприйняття навіть невеликої площі. Ви не просто заходите в кімнату, ви в ній "дихаєте".

Стіни-фортеці. Справжня цегла, товщиною іноді в три-чотири ряди. Це і тиша від сусідів (якої так бракує в сучасних монолітах), і крута терморегуляція: влітку прохолодно, взимку стіни тримають тепло. Локації. Зазвичай це самий центр або "тихий центр". Поруч парки, старі двори та відсутність ефекту "мурашника". Гнучкість. Більшість внутрішніх стінок у сталінках не є несучими. Хочете об’єднати кухню з вітальнею в величезний open space? Скоріш за все, це реально.

Підводне каміння сталінок

Сталінка — це завжди лотерея зі "старістю". Головний страх будь-якого покупця — перекриття. Якщо вони дерев’яні (дранка), то зробити сучасну стяжку або встановити важку ванну буде квестом із ризиком для життя. Шукайте комбіновані або залізобетонні варіанти.

Ще кілька нюансів:

мережі . Проводка в таких будинках часто пам’ятає ще Хрущова. Якщо не замінити її повністю від самого щитка в під'їзді — техніка просто горітиме;

. Проводка в таких будинках часто пам’ятає ще Хрущова. Якщо не замінити її повністю від самого щитка в під'їзді — техніка просто горітиме; запахи . Старі підвали та вентиляційні шахти іноді "дарують" специфічні аромати, які важко вивести навіть дорогим ремонтом;

. Старі підвали та вентиляційні шахти іноді "дарують" специфічні аромати, які важко вивести навіть дорогим ремонтом; сусіди. Тут або інтелігенція в третьому поколінні, або орендарі, або ті, хто досі живе в атмосфері 50-х і не збирається скидатися на ремонт даху.

Що перевірити перед заселенням у сталінку

Не вірте на слово ріелтору, що "тут капітальний ремонт". Перевіряйте самі:

Зазирніть під підлогу. Якщо є можливість, дізнайтеся матеріал балок. Залізобетон — ваш найкращий друг. Напір води. Підніміться на верхні поверхи ввечері. Старі труби часто не витримують навантаження. Дах. Якщо квартира на останньому поверсі, сліди патьоків на стелі (навіть зафарбовані) розкажуть більше, ніж господар.

Зазначимо, сталінки 1930-1941 років — це не просто житло, а унікальні архітектурні проєкти, що вирізняються особливою міцністю та виразним стилем. Проте за величним декором і товстими стінами приховано чимало технічних нюансів, які важливо врахувати ще до покупки.

Також ми розповідали, де в Києві шукати сталінки з їхньою особливою філософією та затишком. Навіть серед сучасного "скла та бетону" квартири з високими стелями й товстими стінами залишаються справжнім фетишем для поціновувачів надійності.