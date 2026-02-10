Особливості сталінок — чого бракує у ванних кімнатах і чому це незручно

Сталінка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Коли кажуть про сталінку, в уяві одразу виринають палацові масштаби: триметрові стелі, широчезні підвіконня й стіни, які не проб’є жоден перфоратор. Здавалося б, живи й радій. Але як тільки доходить до щоденного побуту, а саме — до ванної кімнати, вся ця "імперська велич" кудись зникає.

Виявляється, що в цих будинках комфорт закінчується на порозі санвузла, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Real Expert.

Планування санвузлів у сталінках

У "номенклатурних" будинках санвузли ніби й непогані, але вони дивно спроєктовані. На папері 3-4 квадрати ванної — це окей, але по факту вони настільки вузькі або незручні, що туди ледь втискається сама чавунна ванна й умивальник.

Про сучасну побутову техніку архітектори 50-х, звісно, не думали. Тому сьогодні власники сталінок грають у "тетріс": або викидають умивальник, щоб поставити пральну машину, або намагаються запхати її під раковину "латаття", що теж таке собі задоволення.

А в "робітничих" варіантах будинків взагалі можна зустріти треш — там ванн спочатку не було передбачено за проєктом, і люди вигороджували собі куточок прямо в кухні або бігали в міські лазні.

Віконце у ванній сталінки

Мабуть, найкумедніша деталь сталінського побуту — це вікно з ванної в кухню. Хтось каже, що це для економії світла, хтось — що це на випадок вибуху газової колонки (щоб ударна хвиля вибила скло, а не знесла стіну).

Але по факту, окрім дивного відчуття, що за тобою підглядають під час миття, воно мало що дає. Більшість під час першого ж ремонту закладає його цеглою або перетворює на нішу для шампунів.

Чого бракує ванним кімнатам сталінок сьогодні

Якщо ви вирішили оновити санвузол у сталінці, готуйтеся до сюрпризів. По-перше, вентиляція. Вона часто живе своїм життям, і вибити нормальну тягу в цих старих шахтах — квест ще той.

По-друге, труби. Стояки зазвичай сховані так, що до них не підлізти, а перекриття можуть бути змішаними (дерево + бетон), що додає головного болю при заміні сантехніки чи встановленні важкої душової кабіни.

Сталінки й надалі залишатимуться на ринку житла. Але під час купівлі чи ремонту важливо пам’ятати: ванна кімната тут — не про комфорт, а про компроміс. І саме ця прихована незручність потребує найбільших вкладень та продуманих рішень.

Раніше ми розповідали про нюанси сталінок 1930-1941 років будівництва, які більшість не знає. А також в чому особливість ванних кімнат у хрущовках.