Головна Ринок нерухомості Київські сталінки — в якому районі залишилось найбільше будинків

Київські сталінки — в якому районі залишилось найбільше будинків

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 12:22
Сталінки у Києві — де збереглася найбільша кількість будинків у столиці
Сталінка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Київські сталінки — це не просто старий фонд, це особлива філософія життя. Навіть у 2026 році, коли ринок переповнений скляними висотками, попит на будинки з триметровими стелями та товстенними цегляними стінами не вщухає.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де у Києві найбільша концентрація сталінок.

Сталінки на Печерську

Всі знають про Липки, Інститутську чи Шовковичну — там ціни завжди "космічні", бо це житло для тодішньої еліти. Там шикарні під’їзди та залізобетонні перекриття (що критично важливо). 

Але якщо хочеться престижу за адекватніші гроші, варто глянути сталінки трохи далі від самого центру — там та сама якість, але без переплати за "сусідство з Кабміном".

Поділ та затишна Татарка 

Подільські сталінки — це взагалі окрема історія. Біля метро Тараса Шевченка вони не такі пафосні, як на Печерську, зате дуже "свої". 

А якщо піднятися на Татарку (вулиці Нагірна чи князя Володимира Мономаха), можна знайти будинки з такими видами на місто, за які в новобудовах просять мільйони. Жити на пагорбах у будинку з історією — це особливий вайб.

Солом’янка та Шулявка

Солом’янка (особливо район Проспекту Повітряних сил України) — це рай для тих, хто хоче "міцно і надійно". Тут величезні зелені двори, де під вікнами не стоять машини в три ряди. 

А на Шулявці, біля КПІ, сталінки обожнює молодь. Високі стелі дозволяють зліпити стильний лофт із антресоллю (другим ярусом), що для звичайної квартири — недосяжна мрія.

 

Київські сталінки — в якому районі залишилось найбільше будинків - фото 1
Ціни на 1-кімнатні квартири у Києві. Графіка: ЛУН

Чому сталінки залишатимуться актуальними

Сталінська забудова поступово стає дефіцитом, але звісно там не тільки плюси. Треба дивитися на стан труб і проводки, наголошує ресурс DomRie.

Нових таких будинків не з’явиться, а якісних варіантів із хорошим технічним станом щороку меншає. 

Раніше ми розповідали про типове планування квартир у сталінках. А також, в яких районах Києва зосереджено найбільше хрущовок.

Київ СРСР нерухомість Дизайн квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
