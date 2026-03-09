Нерухомість у цивільному шлюбі — як партнерами поділити квартиру

Хто виграє битву за квартиру після років цивільного шлюбу. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україні співмешканці дедалі частіше купують житло разом, не реєструючи шлюб. У побуті це називають цивільним шлюбом, але в законодавстві використовується інший термін — проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Попри відсутність офіційного статусу, такі стосунки мають цілком реальні юридичні наслідки, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сімейний кодекс України.

Реклама

Читайте також:

Поділ майна у цивільному шлюбі

Ключовим тут є положення статті 74 Сімейного кодексу: якщо чоловік та жінка живуть разом як сім'я, то все майно, куплене за цей час, автоматично вважається їхньою спільною сумісною власністю.

Тобто, за логікою закону, квартира має ділитися навпіл. Але на практиці все значно заплутаніше, адже право на частку — це не автоматичний бонус, а те, що часто доводиться вигризати в судах.

Як довести спільне проживання в суді

Найбільша проблема виникає тоді, коли один із партнерів раптом заявляє: "Ми просто знімали житло разом" або "Вона була лише гостею". Щоб суд став на ваш бік, потрібно зібрати такий масив доказів, який не залишить сумнівів у "сімейності" побуту, наголошує адвокатка Марія Камінська.

Зазвичай у хід іде все: від спільних селфі з відпусток та свідчень сусідів, які бачили вас разом щоранку, до чеків за нову пральну машину чи оплату комунальних послуг. Суди звертають увагу на банківські виписки (особливо на перекази один одному на "господарство") та будь-які договори, де ви фігуруєте разом.

Головне — прив’язати ці докази до періоду, коли купувалася спірна нерухомість.

Коли квартира залишається недоторканною

Навіть якщо ви довели факт спільного проживання, це ще не гарантує половину квартири. Існують "залізні" випадки, передбачені статтею 57 Сімейного кодексу, коли майно визнається особистою приватною власністю і поділу не підлягає:

Спадщина та дарування. Якщо партнер отримав квартиру в спадок або вона була йому подарована, претендувати на неї іншому співмешканцю марно. Дошлюбні активи. Житло, куплене до моменту, як ви з’їхалися, теж не ділиться. Особисті кошти. Якщо вдасться довести, що на покупку пішли гроші, накопичені ще до стосунків (або отримані від продажу іншого особистого майна), суд залишить квартиру власнику. Паралельні шлюби. Важливий нюанс — якщо на момент покупки один із партнерів офіційно перебував у шлюбі з іншою особою, довести режим спільної власності практично неможливо.

Що ще треба знати парам

Питання розподілу подарованого майна між чоловіком та дружиною часто викликає суперечки, тому нотаріус Галина Ненченко у коментарі Новини.LIVE роз'яснила ключові юридичні аспекти цієї процедури.

За загальним правилом, активи, придбані в шлюбі, належать обом партнерам, проте дарунки мають особливий статус.

"Якщо нерухомість подарована одному з подружжя особисто, без участі іншого, вона вважається особистою власністю обдаровуваного", — підкреслює експерт.

Ситуація змінюється лише тоді, коли в документах офіційно зазначені обоє членів родини як отримувачі презенту.

"Договір дарування нерухомості, яка є спільною сумісною власністю, повинен укладатися з згоди обох подружжя, адже ігнорування цієї вимоги призведе до анулювання угоди в суді", — зауважує Ненченко.

Таким чином, особистий характер подарунка захищає право власності того, кому він призначався, незалежно від сімейного стану.

Як повідомлялось, якщо шлюб руйнується, а за плечима спільна іпотека, важливо вчасно вимкнути почуття й увімкнути прагматизм. Багато хто помилково думає, що за квартиру відповідає лише той, на кого виписано кредит, проте в юридичній площині все набагато складніше.

Також ми розповідали, що поділ нерухомості при розлученні часто зводиться до продажу житла та подальшого поділу отриманих грошей між колишнім подружжям. Такий варіант здається найбільш раціональним, проте на практиці він приховує купу юридичних нюансів, про які мало хто замислюється на самому початку.