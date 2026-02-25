Гроші від продажу спільної квартири — як поділити при розлученні

Як поділити гроші від проданої нерухомості після розлучення. Фото: Freepik

Під час розлучення подружжя зазвичай ділить квартиру або будинок. Але дедалі частіше сторони обирають інший шлях — продати об’єкт і розподілити кошти.

Це логічно, проте юридично — значно складніше, ніж здається на перший погляд, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Ігоря Бузовського.

"Грошові кошти, отримані від продажу спільного майна, також є спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором", — пояснює він.

Тобто сам факт продажу нерухомосты не змінює правового режиму грошей.

Чи можна поділити гроші від продажу квартири

За словами Бузовського, існують два основні сценарії.

Перший — домовитися до продажу. Для цього треба підписати папери до продажу, де чітко вказати, хто шукає покупця, куди впадуть гроші та в якій пропорції вони будуть поділені.

Другий — поділ після продажу. Коли кошти на руках, сторони визначають частки та обов’язково потрібне письмове підтвердження, що претензій один до одного ви більше не маєте.

Нотаріус при поділі коштів від продажу спільної нерухомості

Якщо угода пов’язана з нерухомістю або є частиною комплексних домовленостей, нотаріальне посвідчення бажане для безпеки.

Бузовський радить не забувати і про фінансовий моніторинг.

"Якщо один із подружжя просто отримає свою частку готівкою, він ніколи не зможе підтвердити їх походження", — каже адвокат.

Без нормального договору ці гроші — просто "папірці" у вашій сумці. Ви не зможете офіційно купити на них нове житло, покласти їх у банк або вивезти за кордон без зайвих питань від податкової чи митниці.

Чи є подарована нерухомість спільною власністю подружжя

Нотаріус Галина Ненченко у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн пояснила юридичні тонкощі статусу нерухомості, отриманої в дар під час шлюбу. За загальним правилом майно подружжя є спільним.

"Але якщо нерухомість подарована одному з подружжя особисто, вона вважається його особистою власністю", — наголосила експертка.

У випадках, коли об’єкт оформлюється на обох партнерів, він автоматично переходить у спільну власність.

"Договір дарування нерухомості, яка є спільною сумісною власністю, повинен укладатися з згоди обох подружжя, щоб уникнути судових ризиків", — застерігає Ненченко.

Порушення цієї процедури може призвести до визнання правочину недійсним у судовому порядку.

Як повідомлялось, виселення колишнього партнера з власної квартири після розлучення часто стає справжнім випробуванням, особливо якщо нерухомість є вашою особистою власністю. Ситуація зазвичай загострюється, коли людина відмовляється з’їжджати з житла, яке ви придбали ще до шлюбу або отримали у спадок.

Також ми розповідали, що за загальним правилом, усе набуте в шлюбі майно вважається спільною власністю пари, навіть якщо хтось із партнерів не працював з поважних причин. Проте під час розлучення існують певні нюанси, через які далеко не кожна річ підлягає розподілу порівну.