Квартира в гражданском браке – как сожитель может забрать часть

В Украине многие пары покупают жилье совместно, при этом не спеша в ЗАГС. Хотя в народе такие отношения обычно называют "гражданским браком", юридически этот формат определяется как проживание одной семьей без официальной регистрации.

Несмотря на отсутствие официального статуса, такие отношения имеют вполне реальные юридические последствия, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Семейный кодекс Украины.

Раздел имущества в гражданском браке

Ключевым здесь является положение статьи 74 Семейного кодекса: если мужчина и женщина живут вместе как семья, то все имущество, купленное за это время, автоматически считается их общей совместной собственностью.

То есть, по логике закона, квартира должна делиться пополам. Но на практике все значительно запутаннее, ведь право на долю — это не автоматический бонус, а то, что часто приходится выгрызать в судах.

Как доказать совместное проживание в суде

Самая большая проблема возникает тогда, когда один из партнеров вдруг заявляет: "Мы просто снимали жилье вместе" или "Она была лишь гостьей". Чтобы суд стал на вашу сторону, нужно собрать такой массив доказательств, который не оставит сомнений в "семейности" быта, отмечает адвокат Мария Каминская.

Обычно в ход идет все: от совместных селфи из отпусков и свидетельств соседей, которые видели вас вместе каждое утро, до чеков за новую стиральную машину или оплату коммунальных услуг. Суды обращают внимание на банковские выписки (особенно на переводы друг другу на "хозяйство") и любые договоры, где вы фигурируете вместе.

Главное — привязать эти доказательства к периоду, когда покупалась спорная недвижимость.

Когда квартира остается неприкосновенной

Даже если вы доказали факт совместного проживания, это еще не гарантирует половину квартиры. Существуют "железные" случаи, предусмотренные статьей 57 Семейного кодекса, когда имущество признается личной частной собственностью и разделу не подлежит:

Наследство и дарение. Если партнер получил квартиру в наследство или она была ему подарена, претендовать на нее другому сожителю бесполезно. Добрачные активы до брака. Жилье, купленное до момента, как вы съехались, тоже не делится. Личные средства. Если удастся доказать, что на покупку пошли деньги, накопленные еще до отношений (или полученные от продажи другого личного имущества), суд оставит квартиру владельцу. Параллельные браки. Важный нюанс — если на момент покупки один из партнеров официально состоял в браке с другим лицом, доказать режим совместной собственности практически невозможно.

Что еще нужно знать парам

Вопрос распределения подаренного имущества между мужем и женой часто вызывает споры, поэтому нотариус Галина Ненченко в комментарии Новини.LIVE разъяснила ключевые юридические аспекты этой процедуры.

По общему правилу, активы, приобретенные в браке, принадлежат обоим партнерам, однако подарки имеют особый статус.

"Если недвижимость подарена одному из супругов лично, без участия другого, она считается личной собственностью одариваемого", — подчеркивает эксперт.

Ситуация меняется лишь тогда, когда в документах официально указаны оба члена семьи как получатели презента.

"Договор дарения недвижимости, которая является общей совместной собственностью, должен заключаться с согласия обоих супругов, ведь игнорирование этого требования приведет к аннулированию сделки в суде", — отмечает Ненченко.

Таким образом, личный характер подарка защищает право собственности того, кому он предназначался, независимо от семейного положения.

Как сообщалось, если брак рушится, а за плечами совместная ипотека, важно вовремя выключить чувства и включить прагматизм. Многие ошибочно думают, что за квартиру отвечает только тот, на кого выписан кредит, однако в юридической плоскости все гораздо сложнее.

Также мы рассказывали, что раздел недвижимости при разводе часто сводится к продаже жилья и последующему разделению полученных денег между бывшими супругами. Такой вариант кажется наиболее рациональным, однако на практике он скрывает кучу юридических нюансов, о которых мало кто задумывается в самом начале.