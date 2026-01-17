Відео
Головна Ринок нерухомості Квартира від забудовника — яка ціна за квадрат має збентежити

Квартира від забудовника — яка ціна за квадрат має збентежити

Дата публікації: 17 січня 2026 09:15
Купівля квартири у новобудові — яка ціна за квадратний метр небезпечна
Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE

Первинний ринок житла у столиці поступово виходить з кількарічної турбулентності. Забудовники відновлюють проєкти, покупці знову цікавляться інвестиціями. Водночас купівля квартири на етапі будівництва й надалі залишається фінансово ризикованим рішенням, де ключовим маркером небезпеки часто стає саме ціна.

Як розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, починати треба з простого порівняння. 

"Перед тим як підписувати договір купівлі продажу, варто дізнатися середню вартість квадратного метра у цьому районі у схожих забудовників", — зазначає вона. 

За словами експертки, якщо ціна нижча на 25-40% від ринкової, це майже завжди сигнал про потенційні проблеми з проєктом.

Коли низька ціна стає ризиком

Фахівчиня радить серйозно замислитися над покупкою, якщо спостерігаються такі ознаки:

  1. Вартість житла нижча за реальну собівартість будівництва.
  2. "Акційні" ціни без чітких строків та умов.
  3. Значні знижки без зрозумілої економічної логіки.

"Надто низька ціна часто свідчить про проблеми з документами, дефіцит фінансування або спробу терміново залучити кошти", — наголосила Куць у коментарі Новини.LIVE. 

У перспективі це може призвести до замороження будівництва.

На що звернути увагу перед підписанням договору

Окрім ціни, важливо оцінити ще кілька факторів:

  • темпи будівництва та їх відповідність заявленому графіку;
  • фінансову модель проєкту та залежність від коштів інвесторів;
  • відкритість забудовника і готовність показати документи;
  • умови договору включно зі строками та відповідальністю сторін.

У майбутньому саме уважність до деталей допоможе уникнути втрати коштів, каже Куць. На ринку новобудов занадто приваблива ціна майже ніколи не буває випадковою і часто виявляється попередженням, яке варто почути завчасно.

Раніше ми розповідали, що відбуватиметься на ринку нерухомості України у 2026 році. А також, в яких районах Києва та Львова найдешевші квартири на первинці.

нерухомість забудовники купити квартиру купити житло в Києві квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
