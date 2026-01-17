Купівля квартири у новобудові — яка ціна за квадратний метр небезпечна

Квартира від забудовника — яка ціна за квадрат має збентежити
Первинний ринок житла у столиці поступово виходить з кількарічної турбулентності. Забудовники відновлюють проєкти, покупці знову цікавляться інвестиціями. Водночас купівля квартири на етапі будівництва й надалі залишається фінансово ризикованим рішенням, де ключовим маркером небезпеки часто стає саме ціна.
Як розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, починати треба з простого порівняння.
"Перед тим як підписувати договір купівлі продажу, варто дізнатися середню вартість квадратного метра у цьому районі у схожих забудовників", — зазначає вона.
За словами експертки, якщо ціна нижча на 25-40% від ринкової, це майже завжди сигнал про потенційні проблеми з проєктом.
Коли низька ціна стає ризиком
Фахівчиня радить серйозно замислитися над покупкою, якщо спостерігаються такі ознаки:
- Вартість житла нижча за реальну собівартість будівництва.
- "Акційні" ціни без чітких строків та умов.
- Значні знижки без зрозумілої економічної логіки.
"Надто низька ціна часто свідчить про проблеми з документами, дефіцит фінансування або спробу терміново залучити кошти", — наголосила Куць у коментарі Новини.LIVE.
У перспективі це може призвести до замороження будівництва.
На що звернути увагу перед підписанням договору
Окрім ціни, важливо оцінити ще кілька факторів:
- темпи будівництва та їх відповідність заявленому графіку;
- фінансову модель проєкту та залежність від коштів інвесторів;
- відкритість забудовника і готовність показати документи;
- умови договору включно зі строками та відповідальністю сторін.
У майбутньому саме уважність до деталей допоможе уникнути втрати коштів, каже Куць. На ринку новобудов занадто приваблива ціна майже ніколи не буває випадковою і часто виявляється попередженням, яке варто почути завчасно.
