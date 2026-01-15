Купити квартиру у Києві чи Львові на первинці — в яких районах найдоступніші варіанти

Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE

На початку 2026 року первинний ринок нерухомості у Києві та Львові демонструє дивовижну стійкість. Попри всі виклики, ціни впевнено повзуть угору, а інвестиційний апетит українців лише розпалюється.

Завдяки програмі "єОселя", попит на новобудови залишається високим, що змушує забудовників переглядати прайси, наголошують аналітики порталу ЛУН.

Столиця традиційно тримає статус найдорожчого міста. Проте розрив між районами вражає.

Ціни на квартири у Києві. Графіка: ЛУН

Станом на 15 січня абсолютним лідером за вартістю став Печерський район, де за "квадрат" доведеться викласти в середньому 115 000 грн.

До трійки найдорожчих також увійшли Шевченківський (73 800 грн) та Подільський (66 100 грн) райони.

Якщо ви шукаєте бюджетні варіанти у межах міста, варто звернути увагу на Деснянський район (34 700 грн), який залишається найдоступнішим. Солом’янський та Святошинський райони пропонують середній цінник на рівні 55 100 грн.

Передмістя Києва теж диктує свої правила: Гостомель (29 800 грн) став "тихою гаванню" для економних покупців, тоді як в Ірпені ціна вже піднялася до 42 900 грн.

Ціни на квартири у районах Києва. Графіка: ЛУН

Ринок первинної нерухомості Львова

Львів остаточно закріпив за собою звання головного конкурента столиці. Більше того, елітний центр міста вже випередив київські новобудови.

Ціни на квартири у Львові. Графіка: ЛУН

У Галицькому районі Львова середня ціна сягнула космічних 152 000 грн за метр. Це робить серце Львова найдорожчою локацією країни.

Найдешевше житло у місті Лева можна знайти в Залізничному (55 100 грн) та Сихівському (55 300 грн) районах. Франківський район тримає середню планку в 66 100 грн, що ідентично вартості житла на столичному Подолі.

Ціни на квартири у районах Львова. Графіка: ЛУН

Що ще треба знати українцям

Як розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, пропозиція нових об’єктів житла у 2026 році збільшуватиметься помірними темпами.

"На первинному ринку забудовники продовжують зводити нові житлові комплекси, зокрема у великих містах, що частково компенсуватиме дефіцит житла на вторинному ринку", — пояснила вона.

За словами експертки, зокрема у Києві та області найактивніше вводяться в експлуатацію нові об’єкти.

Раніше ми розповідали, як правильно перевірити забудовника перед купівлею квартири. А також, де в Україні найбільше зводять нових житлових комплексів.