Покупка квартиры в новостройке — какая цена за квадратный метр опасна

Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Первичный рынок жилья в столице постепенно выходит из многолетней турбулентности. Застройщики возобновляют проекты, покупатели снова интересуются инвестициями. В то же время покупка квартиры на этапе строительства продолжает оставаться финансово рискованным решением, где ключевым маркером опасности часто становится именно цена.

Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, начинать надо с простого сравнения.

"Перед тем как подписывать договор купли-продажи, стоит узнать среднюю стоимость квадратного метра в этом районе у похожих застройщиков", — отмечает она.

По словам эксперта, если цена ниже на 25-40% от рыночной, это почти всегда сигнал о потенциальных проблемах с проектом.

Когда низкая цена становится риском

Специалист советует серьезно задуматься над покупкой, если наблюдаются такие признаки:

Стоимость жилья ниже реальной себестоимости строительства. "Акционные" цены без четких сроков и условий. Значительные скидки без понятной экономической логики.

"Слишком низкая цена часто свидетельствует о проблемах с документами, дефицит финансирования или попытку срочно привлечь средства", — отметила Куць в комментарии Новини.LIVE.

В перспективе это может привести к замораживанию строительства.

На что обратить внимание перед подписанием договора

Кроме цены, важно оценить еще несколько факторов:

темпы строительства и их соответствие заявленному графику;

финансовую модель проекта и зависимость от средств инвесторов;

открытость застройщика и готовность показать документы;

условия договора, включая сроки и ответственность сторон.

В будущем именно внимательность к деталям поможет избежать потери средств, говорит Куць. На рынке новостроек слишком привлекательная цена почти никогда не бывает случайной и часто оказывается предупреждением, которое стоит услышать заранее.

