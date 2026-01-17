Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Квартира от застройщика — какая цена за квадрат должна смутить

Квартира от застройщика — какая цена за квадрат должна смутить

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 09:15
Покупка квартиры в новостройке — какая цена за квадратный метр опасна
Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Первичный рынок жилья в столице постепенно выходит из многолетней турбулентности. Застройщики возобновляют проекты, покупатели снова интересуются инвестициями. В то же время покупка квартиры на этапе строительства продолжает оставаться финансово рискованным решением, где ключевым маркером опасности часто становится именно цена.

Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, начинать надо с простого сравнения.

Реклама
Читайте также:

"Перед тем как подписывать договор купли-продажи, стоит узнать среднюю стоимость квадратного метра в этом районе у похожих застройщиков", — отмечает она.

По словам эксперта, если цена ниже на 25-40% от рыночной, это почти всегда сигнал о потенциальных проблемах с проектом.

Когда низкая цена становится риском

Специалист советует серьезно задуматься над покупкой, если наблюдаются такие признаки:

  1. Стоимость жилья ниже реальной себестоимости строительства.
  2. "Акционные" цены без четких сроков и условий.
  3. Значительные скидки без понятной экономической логики.

"Слишком низкая цена часто свидетельствует о проблемах с документами, дефицит финансирования или попытку срочно привлечь средства", — отметила Куць в комментарии Новини.LIVE.

В перспективе это может привести к замораживанию строительства.

На что обратить внимание перед подписанием договора

Кроме цены, важно оценить еще несколько факторов:

  • темпы строительства и их соответствие заявленному графику;
  • финансовую модель проекта и зависимость от средств инвесторов;
  • открытость застройщика и готовность показать документы;
  • условия договора, включая сроки и ответственность сторон.

В будущем именно внимательность к деталям поможет избежать потери средств, говорит Куць. На рынке новостроек слишком привлекательная цена почти никогда не бывает случайной и часто оказывается предупреждением, которое стоит услышать заранее.

Ранее мы рассказывали, что будет происходить на рынке недвижимости Украины в 2026 году. А также, в каких районах Киева и Львова самые дешевые квартиры на первичке.

недвижимость застройщики купить квартиру купить жилье в Киеве квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации