Покупка квартиры в новостройке — какая цена за квадратный метр опасна

Квартира от застройщика — какая цена за квадрат должна смутить
Первичный рынок жилья в столице постепенно выходит из многолетней турбулентности. Застройщики возобновляют проекты, покупатели снова интересуются инвестициями. В то же время покупка квартиры на этапе строительства продолжает оставаться финансово рискованным решением, где ключевым маркером опасности часто становится именно цена.
Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, начинать надо с простого сравнения.
"Перед тем как подписывать договор купли-продажи, стоит узнать среднюю стоимость квадратного метра в этом районе у похожих застройщиков", — отмечает она.
По словам эксперта, если цена ниже на 25-40% от рыночной, это почти всегда сигнал о потенциальных проблемах с проектом.
Когда низкая цена становится риском
Специалист советует серьезно задуматься над покупкой, если наблюдаются такие признаки:
- Стоимость жилья ниже реальной себестоимости строительства.
- "Акционные" цены без четких сроков и условий.
- Значительные скидки без понятной экономической логики.
"Слишком низкая цена часто свидетельствует о проблемах с документами, дефицит финансирования или попытку срочно привлечь средства", — отметила Куць в комментарии Новини.LIVE.
В перспективе это может привести к замораживанию строительства.
На что обратить внимание перед подписанием договора
Кроме цены, важно оценить еще несколько факторов:
- темпы строительства и их соответствие заявленному графику;
- финансовую модель проекта и зависимость от средств инвесторов;
- открытость застройщика и готовность показать документы;
- условия договора, включая сроки и ответственность сторон.
В будущем именно внимательность к деталям поможет избежать потери средств, говорит Куць. На рынке новостроек слишком привлекательная цена почти никогда не бывает случайной и часто оказывается предупреждением, которое стоит услышать заранее.
Ранее мы рассказывали, что будет происходить на рынке недвижимости Украины в 2026 году. А также, в каких районах Киева и Львова самые дешевые квартиры на первичке.
Читайте Новини.LIVE!