Как рассрочка изменила правила игры на рынке новостроек в Украине

Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

За три года после старта государственной программы "єОселя" украинский рынок недвижимости сам создал эффективную альтернативу — рассрочки от застройщиков. В 2025 году именно они стали реальным инструментом покупки жилья для большинства украинцев, превратившись в своеобразную "новую валюту" рынка.

Но несмотря на расширение государственной ипотеки в 2025 году, только 10-30% заявок на "єОселю" получают одобрение, подчеркивают в группе компаний DIM.

Остальные сталкиваются с бюрократическими барьерами — автоматическим отбором в Дії, проверками доходов, возраста, наличия жилья, а также отказами из-за прифронтовых рисков.

Для предпринимателей или неофициально трудоустроенных шансов почти нет — только 10-15% потенциальных заемщиков могут воспользоваться программой.

"Рассрочка от застройщиков, наоборот, не ставит таких барьеров. Решение принимается за 1-2 дня, без банковских проверок или сложных процедур", — отмечают в DIM.

По данным аналитиков, в 2025 году через рассрочки заключается 10-15 тысяч сделок, а спрос в сегменте комфорт-класса вырос на 30%.

"Покупатели готовы платить большие ежемесячные взносы, чтобы получить быстрое решение без проверки банка", — говорят в компании.

Как рассрочка изменила рынок недвижимости

Застройщики не просто адаптировались к новым условиям — они создали собственную финансовую систему. Маркетинг и конкуренция превратили рассрочку в главный инструмент привлечения покупателей.

Покупатели воспринимают ее как собственную модель финансирования, а не временную акцию, говорят эксперты.

Продажа квартир в Украине. Графика: DIM

Спрос на рассрочку в 2025 году

По данным DIM, за 9 месяцев этого года 40% обращений в офисы продаж касаются именно программ рассрочки.

При этом цены на квартиры с рассрочкой могут быть на 5-10% выше — это своеобразная плата за "беспроцентное" финансирование.

Сравнение вариантов покупки жилья. Графика: DIM

Что будет с рассрочками в будущем

Рассрочка постепенно превращается из временного решения в стандарт рынка. Девелоперы соревнуются не только локациями и ценой, но и условиями финансирования.

В 2026 году ожидается дальнейшее расширение программ — с более длинными сроками и большим количеством беспроцентных периодов.

"Сегодня рассрочка — это не просто опция, а стратегическая часть продаж. Она формирует доверие покупателей и стабильность для рынка", — говорят в группе компаний DIM.

Как сообщалось, война кардинально изменила украинский рынок жилья, вызвав колебания спроса и цен, которые теперь зависят от уровня безопасности в конкретном регионе. Как следствие, инвесторы значительно меньше готовы вкладывать средства в объекты на начальных этапах строительства.

Также мы рассказывали, что в 2025 году себестоимость строительства жилья в Украине выросла на 10-25%, что подтверждают девелоперы. Это значительное подорожание вызвано комплексом факторов, в частности ростом цен на строительные материалы и логистику, а также повышением зарплат в отрасли.