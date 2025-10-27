Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Квартира от застройщика — какой способ оплаты захватил рынок

Квартира от застройщика — какой способ оплаты захватил рынок

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 17:05
обновлено: 15:03
Как рассрочка изменила правила игры на рынке новостроек в Украине
Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

За три года после старта государственной программы "єОселя" украинский рынок недвижимости сам создал эффективную альтернативу — рассрочки от застройщиков. В 2025 году именно они стали реальным инструментом покупки жилья для большинства украинцев, превратившись в своеобразную "новую валюту" рынка.

Но несмотря на расширение государственной ипотеки в 2025 году, только 10-30% заявок на "єОселю" получают одобрение, подчеркивают в группе компаний DIM.

Реклама
Читайте также:

Остальные сталкиваются с бюрократическими барьерами — автоматическим отбором в Дії, проверками доходов, возраста, наличия жилья, а также отказами из-за прифронтовых рисков.

Для предпринимателей или неофициально трудоустроенных шансов почти нет — только 10-15% потенциальных заемщиков могут воспользоваться программой.

"Рассрочка от застройщиков, наоборот, не ставит таких барьеров. Решение принимается за 1-2 дня, без банковских проверок или сложных процедур", — отмечают в DIM.

По данным аналитиков, в 2025 году через рассрочки заключается 10-15 тысяч сделок, а спрос в сегменте комфорт-класса вырос на 30%.

"Покупатели готовы платить большие ежемесячные взносы, чтобы получить быстрое решение без проверки банка", — говорят в компании.

Как рассрочка изменила рынок недвижимости

Застройщики не просто адаптировались к новым условиям — они создали собственную финансовую систему. Маркетинг и конкуренция превратили рассрочку в главный инструмент привлечения покупателей.

Покупатели воспринимают ее как собственную модель финансирования, а не временную акцию, говорят эксперты.

 

null
Продажа квартир в Украине. Графика: DIM

Спрос на рассрочку в 2025 году

По данным DIM, за 9 месяцев этого года 40% обращений в офисы продаж касаются именно программ рассрочки.

При этом цены на квартиры с рассрочкой могут быть на 5-10% выше — это своеобразная плата за "беспроцентное" финансирование.

"Покупатели готовы платить большие ежемесячные взносы, чтобы получить быстрое решение без проверки банка", — отмечают в DIM.

 

null
Сравнение вариантов покупки жилья. Графика: DIM

Что будет с рассрочками в будущем

Рассрочка постепенно превращается из временного решения в стандарт рынка. Девелоперы соревнуются не только локациями и ценой, но и условиями финансирования.

В 2026 году ожидается дальнейшее расширение программ — с более длинными сроками и большим количеством беспроцентных периодов.

"Сегодня рассрочка — это не просто опция, а стратегическая часть продаж. Она формирует доверие покупателей и стабильность для рынка", — говорят в группе компаний DIM.

Как сообщалось, война кардинально изменила украинский рынок жилья, вызвав колебания спроса и цен, которые теперь зависят от уровня безопасности в конкретном регионе. Как следствие, инвесторы значительно меньше готовы вкладывать средства в объекты на начальных этапах строительства.

Также мы рассказывали, что в 2025 году себестоимость строительства жилья в Украине выросла на 10-25%, что подтверждают девелоперы. Это значительное подорожание вызвано комплексом факторов, в частности ростом цен на строительные материалы и логистику, а также повышением зарплат в отрасли.

ипотека недвижимость застройка застройщики квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации